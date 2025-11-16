Demandan justicia para Jorge Dávila

La indignación por la violencia que enfrenta la juventud potosina se hizo visible cuando estudiantes y ciudadanos se congregaron para marchar en memoria de Jorge Dávila Ramírez, alumno de la Facultad de Estomatología de la UASLP asesinado durante un asalto el 8 de noviembre.

La movilización comenzó en el Jardín de Tequisquiapan, en el corazón del Centro Histórico, y avanzó en silencio hasta las puertas de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde los manifestantes portaban pancartas y veladoras exigiendo justicia y el esclarecimiento del crimen. El caso de Jorge ha encendido las alarmas en la comunidad universitaria, que ha denunciado en varias ocasiones la inseguridad que persiste alrededor de las zonas de estudio.

Compañeros, docentes y familiares recordaron al joven como un estudiante comprometido, responsable y con un fuerte sentido de comunidad. Su asesinato, insistieron, no solo deja un vacío entre sus conocidos, sino que evidencia la urgencia de reforzar las medidas de seguridad para proteger a quienes transitan a diario por la ciudad.

Durante la marcha, los asistentes hicieron un llamado directo a las autoridades estatales y municipales para incrementar la vigilancia, mejorar la iluminación en calles cercanas a escuelas y establecer protocolos efectivos que eviten que hechos similares vuelvan a ocurrir.

El recorrido culminó frente a la FGE, donde se llevó a cabo un emotivo homenaje en memoria de Jorge. Familiares y amigos pidieron que su muerte no quede impune y que se transforme en un llamado a la acción para atender la violencia que continúa afectando a San Luis Potosí.