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Denuncia Gabriela López Torres violencia política

Desecharon su propuesta de reforma que ahora enarbola Aranza Puente

Por Ana Paula Vázquez

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
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Denuncia Gabriela López Torres violencia política

La diputada de Morena Jessica Gabriela López Torres afirmó que el rechazo a su iniciativa legislativa, desechada en 2025 y ahora retomada por la diputada del PVEM, Aranza Puente, responde "a todas luces" a un tema político. Señaló que si esta práctica no se considera violencia política en razón de género, sería necesario establecer un marco para describirla.

López Torres advirtió que votar sin presentar argumentos genera un "círculo vicioso" que retrasa el trabajo del Congreso y reduce la eficacia de la institución. Aseguró que estas dinámicas contribuyen al desgaste institucional y a decisiones legislativas poco transparentes.

La diputada señaló que la revisión de iniciativas debe basarse en fundamentos técnicos y no en intereses políticos, y afirmó que la falta de análisis adecuado impacta directamente en la eficacia del Legislativo y en la ciudadanía.

"Es un tema de estar en contra porque se trata de mi. Y si esto no es violencia política en razón de género, pues quisiera yo que pudiéramos encontrar en conjunto un nombre para describir este tipo de violencia", expuso. 

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