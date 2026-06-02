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Denuncian crisis en el sistema de salud

Por Flor Martínez

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian crisis en el sistema de salud
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      Juana, usuaria de los Servicios de Salud del Estado, denunció que desde el pasado 28 de abril no ha podido realizarse los estudios de laboratorio que le fueron solicitados por un médico, debido a la falta de material y las constantes remisiones entre distintas unidades médicas.

          La afectada relató que acudió a consulta al Centro de Salud de San Antonio, donde le solicitaron una biometría hemática, hemoglobina glucosilada, perfil tiroideo y perfil ginecológico. Sin embargo, al intentar programar los análisis fue enviada al Hospital IMSS Bienestar de Valentín Amador, donde le informaron que el laboratorio no estaba otorgando citas debido a la falta de insumos.

      Posteriormente fue canalizada al Centro de Salud de la avenida Juárez, donde le indicaron que los estudios no podían realizarse en ese lugar y la remitieron al Hospital Central. No obstante, en dicho nosocomio le señalaron que el trámite debía efectuarse a través de su centro de salud de origen.

           Juana regresó entonces al Centro de Salud de San Antonio y solicitó apoyo en el área de Trabajo Social. Ahí le indicaron que los estudios estaban siendo realizados en el Centro de Salud de Cactus, por lo que acudió a esa unidad en busca de atención.

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         Sin embargo, aseguró que en el Centro de Salud de Cactus le informaron que únicamente realizaban estudios básicos. Además, señaló que una trabajadora del lugar le comentó que en ocasiones son los propios médicos quienes toman las muestras sanguíneas debido a la falta de personal especializado para esa función.

         La usuaria afirmó que el problema ya se extiende a otros servicios, ya que también existe escasez de medicamentos y limitaciones para la realización de estudios de rayos X.

      Lamentó que después de varias semanas de acudir a distintas unidades médicas continúe sin poder realizarse los estudios requeridos para dar seguimiento a su estado de salud, situación que atribuyó a la falta de coordinación y recursos dentro del sistema público de salud.

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