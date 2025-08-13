logo pulso
CRISTO EN SU CORAZÓN

CRISTO EN SU CORAZÓN

Denuncian explotación animal en la Fenapo

Solicitan acción inmediata de autoridades tras detectar el maltrato en las atracciones

Por PULSO

Agosto 13, 2025 07:42 p.m.
A
Foto: Captura de video

Foto: Captura de video

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales presentaron este martes una solicitud formal de reunión urgente con el presidente del Patronato de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), para exigir la suspensión inmediata de actividades que, aseguran, constituyen explotación animal dentro del recinto ferial.

En el documento, firmado por colectivos como Dogs Lovers SLP, Asociación Potosina por la Dignidad Animal (APDA), Amigos de Corazón México, Perros Extraviados y en Situación Crítica en San Luis Potosí y Colectivo Praxis Combativa, se señalan prácticas como el carrusel de ponis, el uso de caballos para fotografías, la venta de conejos y el "mini rodeo" con borregos.

Las agrupaciones advierten que estas actividades no solo generan sufrimiento a los animales, sino que también envían un mensaje nocivo a la infancia, al normalizar su uso como entretenimiento o mercancía. Además, subrayan que tales acciones contravienen la Ley de Protección a los Animales del Estado.

"En San Luis Potosí no permitiremos que estas prácticas sigan ocurriendo ni que se perpetúe una visión que contradice los principios básicos de respeto hacia toda forma de vida", indica el pronunciamiento, en el que también se hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y sumarse a la exigencia de una feria libre de maltrato animal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los colectivos recordaron que la FENAPO debe ser un espacio de convivencia, cultura y tradición, sin actividades que impliquen sufrimiento para otros seres vivos. "Respetar a los animales es educar en valores", concluyen.

