FMI alerta sobre riesgos de la inteligencia artificial en Bangkok

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Se necesitan con urgencia salvaguardas para contener los potenciales riesgos del auge de la inteligencia artificial, afirmó el viernes la directora del Fondo Monetario Internacional, comparando la tecnología con un auto de Fórmula 1 que podría salirse de la pista y atropellar a la gente.

"Estamos compitiendo y la pregunta es cómo ponemos barreras. Para que, si un auto sale volando, no mate a la gente", manifestó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

"Siento un gran respeto por la industria. Creo que lo que están haciendo es increíblemente importante para la humanidad. Puede que nos den el mayor regalo, pero si el auto atropella a la gente, ese regalo quizá no valga tanto", señaló Georgieva durante un panel sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía mundial. En la charla había expertos como Jack Clark, cofundador y jefe de políticas públicas de Anthropic.

Jack Clark y la urgencia de regular la inteligencia artificial

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Clark es uno de los líderes de la industria tecnológica que presionan para que se actúe más rápido en la regulación de la IA. En una publicación en un blog el mes pasado, el rival de OpenAI propuso que las principales empresas de inteligencia artificial del mundo pacten de forma coordinada pausar el desarrollo de sistemas avanzados de IA, advirtiendo que la tecnología mejora tan rápido que existe el riesgo de que los humanos pierdan el control.

"Creo que es peor de lo que describes. Creo que es como la Fórmula 1 de noche, quizá sin frenos en los autos", comentó Clark. "Y me resulta sorprendente que los juguetes que compro para mis hijos estén más regulados que la superinteligencia, en el sentido literal, en la que trabajo cada día en mi puesto".

Añadió que ya hay un esfuerzo en marcha para construir marcos de políticas para regular la IA.

"El mundo se está tomando esto en serio ahora, y creo que si nos lo tomamos en serio, vamos a poder controlarlo", manifestó. "Pero no pueden ser solo las empresas las que tomen estas decisiones. Y si somos negligentes con esto, enfrentaremos algún tipo de caos".

Impacto laboral y social de la inteligencia artificial según FMI y Banco Mundial

Aún no se comprende del todo el impacto que tiene la inteligencia artificial en el empleo, pero un estudio del FMI halló tres tendencias principales. Cerca de 10% de los empleos podrían transformarse o crearse de nuevo, mientras que el trabajo que implique tareas repetitivas desaparecerá, indicó Georgieva.

La tercera categoría serán empleos del sector servicios generados por personas que se benefician del auge de inversiones.

"El impacto neto es positivo", afirmó agregando que "los servicios no pagan mucho".

"Así que tienes a jóvenes que normalmente habrían accedido a puestos de trabajo profesionales y rutinarios, sirviendo café en Starbucks. Y eso no es lo que creo que los jóvenes del mundo aspiran a hacer", sostuvo.

Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, lo comparó con los efectos en el mercado laboral de la apertura comercial, que ha generado una gran riqueza global y ha sacado a millones de la pobreza. Pero muchos millones también perdieron sus medios de vida cuando los fabricantes trasladaron sus puestos a China y a otros países en desarrollo.

Macklem apuntó que "en conjunto hay un beneficio general", pero reconoció que tanto en el comercio como en la tecnología "habrá ganadores y perdedores".

"Hay que encontrar una manera de ayudar a los perdedores", afirmó Macklem. "Sin un sistema que les ayude a sobrellevar la pérdida, se produce una reacción en contra".

Decenas de personas participaron el jueves y el viernes en protestas pacíficas en Bangkok, tratando de llamar la atención sobre la creciente desigualdad y otras frustraciones.

Georgieva señaló que, para garantizar que los beneficios de la IA puedan llegar al mayor número de personas, estas deben tener electricidad y acceso a redes digitales. La ciberseguridad también es esencial.

Durante la amplia sesión, se preguntó a los ponentes cómo usaban la IA en sus vidas. Georgieva dijo que la había usado para contar calorías y bajar de peso.

La jefa del FMI, que ha descrito a su asistente personal de IA como mandón, bromeó con que le gustaría que los agentes de inteligencia artificial fueran más educados.

"Quiero decir, los agentes que tenemos pueden ser realmente molestos", comentó. "Entonces, ¿podemos trabajar, digamos, en sus modales?"

Tal vez, dijo Clark.

"Tenemos este abanico entre ser servicial y grosero", dijo. "Así que lo giraremos hacia el otro lado".