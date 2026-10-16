Falta apoyo a mujeres en Morena, dice Nallely Vargas
La exdiputada federal y local señala que las y los fundadores ya no son considerados en Morena
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"Se menciona a veces que es tiempo de mujeres, sí, lamentablemente no se ve", afirmó Lidia Nallely Vargas Hernández al cuestionar el respaldo que reciben las mujeres dentro de Morena, partido al que renunció para incorporarse al Partido Verde (PVEM).
La exlegisladora también señaló que antiguos fundadores del movimiento dejaron de ser considerados en decisiones internas.
Al ser cuestionada sobre si existe misoginia en Morena, Vargas Hernández señaló que hay situaciones lamentables y sostuvo que el discurso de apoyo a las mujeres debe reflejarse en la práctica. Consideró que las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum deben cumplirse dentro de los partidos políticos, donde, dijo, las mujeres tendrían que respaldarse entre sí.
"Pues triste, sí, porque realmente cambiaron muchas cosas, no se nos estaba considerando en muchas cosas y eso es lamentable, porque como ya saben, muchos perfiles que fuimos los fundadores ahora ya no estamos dentro de y es lamentable porque no debería de ser así", dijo.
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Vargas Hernández explicó que su llegada al Verde también estuvo relacionada con el apoyo que recibió de mujeres de ese partido durante momentos complicados.
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