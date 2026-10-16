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Se recuperan, 18 personas con sarampión en SLP

Autoridades sanitarias implementan cercos epidemiológicos para controlar contagios en la frontera con Zacatecas

Por Rubén Pacheco

Octubre 16, 2026 01:05 p.m.
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Se recuperan, 18 personas con sarampión en SLP
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      A dos meses y medio que concluya el 2026, San Luis Potosí registra alrededor de 18 personas contagiadas con sarampión, cuyos pacientes recibieron tratamiento y se recuperaron en su totalidad.

      Así lo informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, quien explicó que, si bien un paciente murió por dicha enfermedad, estadísticamente se contabilizó para el estado de Zacatecas por tratarse de una persona originaria de esa entidad.

      Refirió que los Servicios de Salud atendieron recientemente a dos jornaleros migrantes procedentes de Zacatecas, en cuyos casos se procedió con el cerco sanitario protocolario para identificar más contagios.

      "Definitivamente hacemos los cercos. A pesar que Zacatecas es otro estado, lo que nosotros hacemos es toda la frontera con esa zona. Nosotros hacemos el cerco correspondiente y le pedimos al estado vecino que haga lo propio para evitar que haya contagios", exteriorizó.

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      Aparte, la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Ssa federal, precisó que el genotipo D8 y linaje MVs/Ontario.CAN/47.24 se ha identificado en Chihuahua y su circulación se ha mantenido en las demás entidades con casos confirmados.

      "Es de importancia destacar que, de acuerdo con el análisis en la base de datos MeaNS 2, el Distinct Seq ID 9171 es el mismo que se identificó en algunos de los casos de sarampión de Texas, 2025", subrayó.

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