Descarta FGE feminicidio en dos casos

En recientes muertes violentas de mujeres no se ven motivos de género, señala Manuela García

Por Rubén Pacheco

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Descarta FGE feminicidio en dos casos

La Fiscalía General del Estado (FGE) desestimó investigar dos muertes violentas de mujeres con armas de fuego, suscitadas en días pasados en la capital potosina como feminicidios, porque luego de las primeras averiguaciones se determinó que no existieron motivos de género para asesinarlas.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la institución de procuración de justicia, refirió que el asesinato de una mujer cometido el 11 de enero en una fiesta en la colonia Satélite comenzó a investigarse como feminicidio, pero se definió como homicidio calificado.

Explicó que la joven mujer, quien celebraba su cumpleaños, fue una víctima colateral de los sicarios que le dispararon cuando se encontraba dentro de un vehículo, pues el ataque armado no iba dirigido a ella.

"Es víctima colateral. No hubo otra persona lesionada más que lamentablemente la muerte de la chica, quien festejaba ese día su cumpleaños, pero ya también tenemos detenidos (...) de acuerdo a los antecedentes, en el lugar donde estaba el vehículo había sido un punto de venta (de droga) y es lo que nosotros estamos revisando, sin embargo, la chica no vivía ahí", expuso la funcionaria.

A su vez, describió que, en la ejecución de la otra víctima en la colonia Torremolinos perpetrada el 7 de enero, se descartaron cuestiones de género porque durante la revisión del cadáver, se le encontró droga al interior de sus calcetines.

"Y entonces presuntivamente tenemos la idea de que esa fue la causa del homicidio (doloso)", concluyó la entrevistada.

