Descarta Rocha salir de Comisión para Periodistas
Legisladora cumplirá con la responsabilidad que le fue asignada
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La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y diputada local del PRI, Sara Rocha Medina, descartó solicitar su salida de la Comisión Especial de Atención a Periodistas tras la renuncia del legislador Héctor Serrano Cortés, al asegurar que no tiene un interés personal por permanecer o abandonar ese órgano legislativo, sino por cumplir con la responsabilidad que le fue asignada.
La legisladora sostuvo que, a diferencia de Serrano Cortés, no contempla excusarse de integrar la comisión y afirmó que continuará desempeñando sus funciones con apego a la institucionalidad. "Yo no tengo ningún interés en estar o en no estar. Hoy tengo esa comisión y la acataré como debe ser, con institucionalidad, con trabajo y a darle como tenga que ser", declaró.
Respecto a la decisión del diputado del PVEM de dejar la comisión bajo el argumento de privilegiar el equilibrio y la pluralidad política, Rocha Medina dijo que se trata de una determinación personal que merece respeto. Añadió que, tras la salida del legislador, lo procedente será nombrar a un nuevo integrante y no reiniciar el proceso de conformación
del órgano.
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La priista explicó que la Comisión Especial de Atención a Periodistas ya fue instalada de manera formal con la protesta de sus integrantes, por lo que será la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la encargada de analizar y definir quién ocupará la vacante que dejó Serrano Cortés.
Finalmente, informó que la presidenta de la comisión convocará durante esta semana a la primera reunión de trabajo, donde presentará el plan con el que iniciarán las actividades del órgano legislativo encargado de atender los asuntos relacionados con el gremio periodístico.
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