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Descarta SSPC mercado negro de armas en SLP

Posesión de equipo bélico corresponde a personas comunes

Por Rubén Pacheco

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Descarta SSPC mercado negro de armas en SLP
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      Ante el incremento de aprehensiones de personas con armas de fuego tipo cortas, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que no se ha detectado la proliferación de un "mercado negro" de armamento en San Luis Potosí.

      Aseveró que el aumento de personas con posesión de equipo bélico corresponde a personas comunes, es decir, no forman parte de alguna organización criminal, "pero sí portan armas de bajo calibre". 

      "Sí ha incrementado el aseguramiento de personas en estos meses (...) yo creo que hemos detenido a unas 15 personas desde el inicio de este año", complementó el mando policiaco.

      En entrevista, refirió que, de las armas aseguradas durante los operativos de vigilancia, algunas corresponden a hechizas o 

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      también conocidas como cachimbas, y las demás se trata de pistolas originales.

      "Bueno, se determina que es por diversos aspectos (que las portan), que son personas que andan en ranchos, que van de un lugar a otro y en los puntos de atención ciudadana también se han detectado", remató.

      A través de la intervención de la Guardia Civil Estatal (GCE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en el 2024 fueron aseguradas 523 armas de fuego en San Luis Potosí, el 51% correspondieron a largas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este tipo de armas están involucradas en el 73% de los delitos violentos en el estado.

      De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJF-E) 2025, en el 2024 la FGR aseguró 262 armas de fuego, de ellas 111 largas, 129 cortas, 21 de fabricación artesanal (cachimba) y una no identificada.

      En tanto, el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025, precisó que la GCE confiscó 261 armas de fuego, 123 largas y 138 cortas; así como 27 armas de fuego artesanales.

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