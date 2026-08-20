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Descartan investigar hackeo al PJ

Señala el Congreso que ellos deben confirmar si hubo robo de datos

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Descartan investigar hackeo al PJ
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      El Congreso del Estado no investigará por ahora la posible extracción o filtración de información del Poder Judicial, pese a que especialistas en ciberseguridad han advertido sobre indicios de una intervención y el riesgo que esto representaría para los datos personales de quienes tienen procesos judiciales.

      Rubén Guajardo Barrera, integrante de las comisiones Primera y Segunda de Justicia, señaló que corresponde al órgano interno de control del Poder Judicial determinar si ocurrió alguna vulneración, dónde se originó y quiénes fueron responsables. Consideró que, de confirmarse, deberían iniciarse los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes.

      El legislador fue cuestionado sobre las versiones encontradas en torno al caso: mientras la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez sostiene que una revisión interna, apoyada por Kaspersky y Fortinet, descartó un hackeo, el especialista Víctor Ruiz ha señalado indicios de extracción de información y advertido que negar anticipadamente un incidente puede retrasar su investigación y las medidas para contenerlo.

      Ante ello, reconoció que no propondrá por ahora una revisión al Poder Judicial porque, dijo, no cuenta con elementos suficientes. Añadió que hasta el momento tampoco ha recibido en el Congreso una queja o denuncia ciudadana relacionada con la posible filtración de información.

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      El diputado sostuvo que el Legislativo dará seguimiento al caso, pero afirmó que no puede iniciar una investigación de oficio. Así, mientras persisten versiones contrapuestas sobre lo ocurrido y el posible alcance de la exposición de información, el Congreso esperará a que exista una queja, denuncia o procedimiento jurisdiccional para valorar si puede intervenir.

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