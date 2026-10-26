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Galindo dice que perdió la confianza en INE

El alcalde criticó la gestión de Guadalupe Taddei tras señalamientos de corrupción y su renuncia

Por Rolando Morales

Octubre 26, 2026 12:22 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que ya no confía en el Instituto Nacional Electoral (INE), tras los señalamientos de presunta corrupción que derivaron en la renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y advirtió que la salida de la funcionaria no será suficiente para recuperar la credibilidad del organismo.

      Cuestionado sobre si mantiene su confianza en el INE como aspirante a participar en las elecciones de 2027, Galindo respondió que, después de lo ocurrido la semana pasada, ya no.

      Consideró que la crisis genera incertidumbre entre quienes podrían competir en los próximos comicios, aunque subrayó que la principal preocupación debe ser la de los ciudadanos, ante el riesgo de que el Instituto llegue debilitado a la contienda electoral.

      El edil sostuvo que nunca había existido un señalamiento de tal magnitud contra el organismo electoral y alertó sobre el momento en que ocurre, a pocos meses de que comience la etapa más intensa del proceso electoral de 2027.

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      Afirmó que el INE quedó vulnerable y que su principal desafío será reconstruir la confianza ciudadana en un periodo reducido.

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