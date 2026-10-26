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Continúa la Serie Mundial, ¿Dónde y a qué hora ver el juego 3?

Los Cerveceros llegan con ventaja de 2-0 al Tropicana Field de Florida

Por El Universal

Octubre 26, 2026 12:03 p.m.
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Continúa la Serie Mundial, ¿Dónde y a qué hora ver el juego 3?
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      Este lunes 26 de octubre, se disputará el Juego 3 de la Serie Mundial entre los Brewers de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay.
      Luego de los dos primeros partidos, realizados en el American Family Field de Wisconsin, el "Clásico de Otoño" se traslada al Tropicana Field de Florida.
      Los Cerveceros llegan con la ventaja de 2-0, por lo que las Mantarrayas buscarán recortar distancias.
      Horario y canales para ver el Juego 3:
      - Brewers vs Rays
      - Fecha: Lunes 26 de octubre
      - Hora: 18:00
      - Estadio: Tropicana Field
      - Transmisión: Nu9ve/FOX/ESPN/ViX/FOX One/Disney+ Premium/MLB.TV

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