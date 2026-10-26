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Máynez pide crear comité de expertos para elegir perfiles del INE

Acusa a Morena de imponer consejeros afines y permitir campañas anticipadas sin investigar recursos

Por El Universal

Octubre 26, 2026 11:55 a.m.
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Máynez pide crear comité de expertos para elegir perfiles del INE
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      El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que, tras la renuncia de Guadalupe Taddei, permita que se elija a una persona titular de la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que realmente opere con independencia e imparcialidad.

      Llamado a la independencia y crítica a Morena

      En un video difundido en redes sociales, el líder de MC advirtió que la crisis del INE no se resolverá únicamente con el relevo de su titular, acusó a Morena de impulsar perfiles afines y cuestionó la actuación del instituto ante campañas anticipadas y presuntas irregularidades electorales.

      "La crisis que atraviesa el INE no nació hoy. Nació cuando Morena traicionó su compromiso de renovar las instituciones, igualito que lo hizo Fox en el año 2000. Lamentablemente, el INE ha estado sujeto a cuotas, a cuates y a diversos actos de corrupción que han sido estructurales en el instituto.

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      "Durante muchos años, el PRI y el PAN se repartieron los nombramientos de consejeros para garantizarse beneficios y ventajas. Ahora, Morena, que tuvo todo el poder para cambiar las cosas y lo sigue teniendo, ha decidido imponer consejerías a modo. Por eso el INE ya va a fraudes electorales, como los de Veracruz, en Papantla y Poza Rica", acusó.

      Álvarez Máynez señaló que es momento de actuar con sensatez e impulsar un INE auténticamente ciudadano que le sirva a la democracia en México.

      Propuestas para garantizar transparencia en INE

      En este marco, propuso convocar a las universidades y a las sociedades de alumnos para que sean observadores del proceso de designación de la Cámara de Diputados de una nueva consejería del INE.

      Planteó convocar también a la sociedad civil, a las barras de abogados, a las instituciones especializadas en la materia, para que observen, vigilen y propongan perfiles adecuados, así como confirmar un comité de expertos verdaderamente apartidista.

      "Este es un momento para hacer un alto en el camino, para que todos saquen las manos del INE, para dejar que el INE sean un instrumento de las ciudadanas y de los ciudadanos, no de quienes tengan el poder en México", subrayó.

      El dirigente de MC acusó al INE que presidió Guadalupe Taddei de permitir a las "corcholatas" de Morena hacer campañas ilegales adelantadas y no investigar de dónde salen esos recursos, si se desvían de gobiernos o si son recursos ilegales que entran de entes ilícitos a financiar a los gobernantes de Morena.

      "Necesitamos un INE que ya no simule contratos con empresas favorecidas por los gobiernos de Morena. Necesitamos un INE que garantice que no haya un solo fraude electoral más, como se ha permitido en los últimos años. No necesitamos un INE al servicio de la presidenta de México, necesitamos un INE al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos de México", concluyó.

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      EFE

      Sheinbaum afirmó que la salida de Taddei no afecta el proceso electoral 2026-2027 y que se seguirá el procedimiento legal.