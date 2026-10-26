Vucic, noqueado por "estudiantes"

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Belgrado.- El populista nacionalista Aleksandar Vucic, hombre fuerte de Serbia desde hace 12 años, ha reconocido este domingo su derrota en las elecciones legislativas ante la opositora Lista de Estudiantes, creada por los universitarios que llevan dos años liderando protestas contra la corrupción y el autoritarismo.

"Está claro que hemos perdido estas elecciones. Ganó la Lista de Estudiantes. Tendrán entre 135 y 140 escaños, nosotros unos 105", dijo el expresidente serbio, en un agrio discurso en el que, pese a reconocer la derrota, acusó a los ganadores de mentir y auguró que la gestión del nuevo Gobierno será desastrosa.

Según los datos, no oficiales ni definitivos, del instituto demoscópico Ipsos, la Lista de Estudiantes ha logrado 140 de los escaños frente a los 103 del conservador SNS de Vucic, que pierde 26 respecto a las elecciones de 2023, cuando logró la mayoría absoluta.

Aleksandar Vucic dimitió como jefe del Estado el pasado septiembre para aspirar al puesto de primer ministro, que ya ocupó entre 2014 y 2017.

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De hecho, aparte de la Lista de Estudiantes y el SNS, solo tendrán representación las minorías húngara (3), la albanesa (2) y la bosniaca (1).

El presagio de quien ha dominado la política en Serbia desde 2014, como primer ministro y luego como jefe del Estado hasta que dimitió el pasado septiembre, no se correspondía con la explosión de alegría en la calle.

Miles de personas ocuparon las calles bailando y lanzando cánticos de ´victoria´ y Vucic se va, Vucic se va´ con bengalas, fuegos artificiales, lágrimas de alegría y múltiples abrazos.

La plaza Slavija, uno de los centros de las masivas protestas contra Alexandar Vucic que comenzaron hace dos años, estaba abarrotada de gente celebrando la victoria electoral.

Otro de los puntos de la fiesta fue el Parque de los Pioneros, entre el Parlamento y el Palacio Presidencial, que desde hace meses había quedado cerrado al público y ocupado periódicamente por grupos de encapuchados afines a Vucic, que han sido usados como fuerza de choque contra los que se oponían al expresidente.

"Esperamos un futuro europeo, con todos nuestros vecinos. Vivir en paz", afirmó Bojan, que a sus 48 años de edad recuerda la movilización ciudadana que hace 26 años acabó con el régimen autoritario de Slobodan Milosevic, del que Vucic fue ministro de Información en los años finales del régimen.