Descarta INE-SLP afectación al proceso electoral por caso Taddei

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no afectará la organización de las elecciones de 2027, aseguró Patricia Santos Quevedo, vocal ejecutiva de la Junta Local del organismo en San Luis Potosí, quien sostuvo que la institución cuenta con una estructura sólida para mantener sus actividades.

En entrevista, señaló que el instituto continuará con los trabajos programados y permanecerá a la expectativa de las decisiones que se tomen sobre quién encabezará próximamente el Consejo General.

"Por lo que cabe a su servidora, únicamente comentar que el instituto está conformado por una estructura sólida, no habrá ninguna afectación en el proceso electoral, continuamos trabajando con todas las actividades que tenemos calendarizadas", declaró.

En otro tema, la funcionaria llamó a las y los jóvenes que cumplirán 18 años hasta el día de la jornada electoral del 6 de junio de 2027 a tramitar su credencial para votar con anticipación, a fin de que puedan participar en los próximos comicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que el INE ha reforzado la difusión para acercar esta información a quienes podrán incorporarse al padrón electoral.

Santos Quevedo recordó que el próximo 25 de enero será la fecha límite para realizar trámites de actualización o modificación de datos en la credencial para votar, por lo que también exhortó a la ciudadanía a revisar la vigencia de su identificación y acudir a los módulos correspondientes si necesita cambiar su domicilio o corregir información.