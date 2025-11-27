Desde los 13 años, jóvenes se inician en las adicciones
Tabaco, alcohol y marihuana, son la puerta de entrada a los hábitos más graves
Desde los 13 y 14 años de edad, se ha detectado el consumo de marihuana, alcohol y cigarro en San Luis Potosí, reportó el titular del Instituto Temazcalli, René Contreras Flores.
Señaló que el consumo temprano de estas sustancias suele ser la puerta de entrada hacia drogas de mayor impacto, como la cocaína y el cristal.
Tras esta situación, hizo un llamado a madres y padres para fortalecer la comunicación con sus hijos y estar atentos a cambios de comportamiento, desde actitudes compulsivas o negativas.
“Sabemos que hoy en día mamá y papá trabajan, pero es fundamental que platiquen con sus hijos y mantengan contacto con los maestros”, señaló.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además, mencionó que se mantiene coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y con la Secretaría de Salud para la detección temprana de casos dentro de planteles educativos.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio
Samuel Moreno
La empresa se encargaba de la operación de la PTAR y de su envió a Villa de Reyes
La Segam, muy poco efectiva sancionando
Samuel Moreno
La SEGAM mantiene acompañamiento en la reparación de daño ambiental. Detalles sobre seguimiento y responsabilidad.