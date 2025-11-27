logo pulso
Desde los 13 años, jóvenes se inician en las adicciones

Tabaco, alcohol y marihuana, son la puerta de entrada a los hábitos más graves

Por Flor Martínez

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Desde los 13 años, jóvenes se inician en las adicciones

Desde los 13 y 14 años de edad, se ha detectado el consumo de marihuana, alcohol y cigarro en San Luis Potosí, reportó el titular del Instituto Temazcalli, René Contreras Flores.

Señaló que el consumo temprano de estas sustancias suele ser la puerta de entrada hacia drogas de mayor impacto, como la cocaína y el cristal.

Tras esta situación, hizo un llamado a madres y padres para fortalecer la comunicación con sus hijos y estar atentos a cambios de comportamiento, desde actitudes compulsivas o negativas.

“Sabemos que hoy en día mamá y papá trabajan, pero es fundamental que platiquen con sus hijos y mantengan contacto con los maestros”, señaló.

Además, mencionó que se mantiene coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y con la Secretaría de Salud para la detección temprana de casos dentro de planteles educativos.

