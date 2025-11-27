logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Difieren sobre citar a la Ombudsperson

Por Leonel Mora

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Difieren sobre citar a la Ombudsperson

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) discrepan en cuanto a la urgencia de llamar o no a comparecer a la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, luego de que se registrara una baja significativa en la emisión de nuevas recomendaciones de este organismo autónomo.

Rubén Guajardo Barrera, líder de la bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado, consideró que el momento idóneo para que la funcionaria comparezca, será dentro de los tres primeros meses de 2026 cuando ella presente su informe anual de actividades, lo cual es una obligación prevista en las leyes que rigen a la CEDH.

Aclaró que lo anterior, no es obstáculo para que el Congreso pueda citar, en cualquier momento y por medio de su propia Comisión de Derechos Humanos, a la funcionaria para tener un diálogo y hacer una análisis del trabajo que se está realizando en la CEDH.

A su vez, el diputado de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Marco Antonio Gama Basarte, expuso que, ante la cercanía de la integración de los presupuestos de egresos de gobierno para el 2026, los cuales incluyen el financiamiento de organismos autónomos o descentralizados, sería bueno analizar el rendimiento y las necesidades de la CEDH para definir cómo se puede mejorar su funcionamiento y desempeño.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Dijo que buscará un acercamiento y diálogo con la presidente de la Comisión Estatal y que esto se formalizará planteándolo al interior de la Comisión que él preside para tomar en cuenta la opinión de todos sus integrantes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio
Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio

Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio

SLP

Samuel Moreno

La empresa se encargaba de la operación de la PTAR y de su envió a Villa de Reyes

La Segam, muy poco efectiva sancionando
La Segam, muy poco efectiva sancionando

La Segam, muy poco efectiva sancionando

SLP

Samuel Moreno

La SEGAM mantiene acompañamiento en la reparación de daño ambiental. Detalles sobre seguimiento y responsabilidad.

Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros
Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros

Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros

SLP

Samuel Moreno

Difieren sobre citar a la Ombudsperson
Difieren sobre citar a la Ombudsperson

Difieren sobre citar a la Ombudsperson

SLP

Leonel Mora