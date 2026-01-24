Despenalizan aborto y suben las denuncias

Desde la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en San Luis Potosí en noviembre del 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE), inició más carpetas de investigación por dicho ilícito en el 2025 que, en los tres años previos.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado la entidad de procuración de justicia indagó 15 denuncias por aborto.

Sin embargo, si se le suman las dos carpetas de investigación iniciadas en diciembre del 2024, la totalidad de causa penales después de la despenalización hasta las 12 semanas de gestación es de 17.

Previo a que el Congreso del Estado aprobara la decisión histórica, la incidencia del delito de interrupción del embarazo ascendió en el 2022 a nueve denuncias, 12 en el 2023 y nuevamente la misma cifra en el 2024.

En la actualidad, se penaliza a quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional, con una sanción de tres a ocho años de prisión y multa de 300 a 800 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente de 35 mil 193 a 93 mil 848 pesos.

Además, la mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las 12 semanas de embarazo, cuya conducta se sanciona con una medida de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Solo será sancionada cuando se haya consumado, según el artículo 148 del Código Penal del Estado.