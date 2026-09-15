logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desfile patrio recorrerá 3.5 kilómetros hasta Tequis

Gobierno estatal difundió la ruta y las zonas de concentración, pero no precisó la hora de inicio

Por Pulso Online

Septiembre 15, 2026 10:33 a.m.
A
Desfile patrio recorrerá 3.5 kilómetros hasta Tequis
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El desfile cívico por el aniversario de la Independencia de México tendrá un recorrido aproximado de 3.5 kilómetros por calles del Centro Histórico y la avenida Venustiano Carranza.

      De acuerdo con la ruta difundida por el Gobierno del Estado, el área de estacionamiento y concentración de los contingentes se ubicará en el primer cuadro de la ciudad, en las inmediaciones del Mercado Hidalgo.

      El contingente avanzará por calles del Centro Histórico hasta incorporarse a la avenida Venustiano Carranza, por la que continuará con dirección al poniente.

      La zona de disloque y conclusión estará ubicada en el parque de Tequisquiapan.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aunque las autoridades publicaron el mapa del recorrido y recomendaron anticipar la llegada, no informaron la hora prevista para el inicio del desfile ni detallaron los horarios de los cierres viales relacionados con el evento.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Desfile patrio recorrerá 3.5 kilómetros hasta Tequis
      Desfile patrio recorrerá 3.5 kilómetros hasta Tequis

      Desfile patrio recorrerá 3.5 kilómetros hasta Tequis

      SLP

      Pulso Online

      Gobierno estatal difundió la ruta y las zonas de concentración, pero no precisó la hora de inicio

      Fotos | Accidente en carretera a Rioverde deja tres heridos
      Fotos | Accidente en carretera a Rioverde deja tres heridos

      Fotos | Accidente en carretera a Rioverde deja tres heridos

      SLP

      Redacción

      Fueron trasladadas a la clínica 50 del IMSS tras el choque y con volcadura

      Reprueba EGC intentos de afectar a la Policía capitalina
      Reprueba EGC intentos de afectar a la Policía capitalina

      Reprueba EGC intentos de afectar a la Policía capitalina

      SLP

      Rolando Morales

      Sostuvo que lleva cinco años tolerando este tipo de situaciones. "No lo voy a permitir", señaló

      Despliegan operativo patrio en los 59 municipios
      Despliegan operativo patrio en los 59 municipios

      Despliegan operativo patrio en los 59 municipios

      SLP

      Pulso Online

      La GCE vigilará plazas, centros de reunión, eventos masivos y carreteras estatales