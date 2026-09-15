Desfile patrio recorrerá 3.5 kilómetros hasta Tequis

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El desfile cívico por el aniversario de la Independencia de México tendrá un recorrido aproximado de 3.5 kilómetros por calles del Centro Histórico y la avenida Venustiano Carranza.

De acuerdo con la ruta difundida por el Gobierno del Estado, el área de estacionamiento y concentración de los contingentes se ubicará en el primer cuadro de la ciudad, en las inmediaciones del Mercado Hidalgo.

El contingente avanzará por calles del Centro Histórico hasta incorporarse a la avenida Venustiano Carranza, por la que continuará con dirección al poniente.

La zona de disloque y conclusión estará ubicada en el parque de Tequisquiapan.

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Aunque las autoridades publicaron el mapa del recorrido y recomendaron anticipar la llegada, no informaron la hora prevista para el inicio del desfile ni detallaron los horarios de los cierres viales relacionados con el evento.