Destaca San Luis en certamen de tecnología

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Estudiantes potosinos destacan en el Concurso Nacional de Ciencia y Tecnología con una cosecha de medallas. A tan solo dos semanas del histórico Certamen Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, que se llevará a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí.

La delegación potosina demostró una vez más su talento, capacidad e innovación al obtener resultados sobresalientes, consolidándose como una de las entidades con mayor proyección científica del país. Gracias al esfuerzo de estudiantes, docentes, asesores e instituciones educativas comprometidas con la formación científica, San Luis Potosí logró una destacada participación que se tradujo en 13 reconocimientos nacionales, distribuidos en cuatro medallas de oro, tres medallas de plata, cinco medallas de bronce y una mención honorífica. Además, las cuatro medallas de oro obtenidas otorgaron acreditaciones internacionales a sus proyectos, permitiendo que el talento potosino represente a México en futuros encuentros científicos fuera del país, un logro que confirma la calidad y competitividad de los jóvenes investigadores del estado en escenarios de nivel internacional.

Entre los estudiantes que representaron al estado se encuentran los que cursan sus materias en el Colegio de Bachilleres (Cobach), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campus Matehuala, el Harkness Institute, el Colegio Chapultepec de San Luis Potosí, la Universidad Intercultural y el Tecnológico de San Luis Potosí, cuyos proyectos sobresalieron por su calidad académica, innovación y aportación al desarrollo científico y tecnológico.