Destacan halteristas potosinos en Nacional

La delegación de San Luis Potosí regresó del Campeonato Nacional Juvenil Sub-15 y Sub-17 con una destacada actuación, tras conquistar un total de 21 medallas entre oro, plata y bronce.

El equipo, dirigido por Diobel Valdéz, se ubicó entre los más fuertes del certamen, sumando nueve oros, nueve platas y tres bronces en diversas categorías. La competencia reunió a jóvenes atletas de todo el país, quienes mostraron alto nivel técnico y físico en las pruebas de arranque, envión y total.

Entre las figuras más destacadas se encontró Ana Sofía Ling Cheng Castillo, en la categoría Sub-15 de 79 kilogramos, quien se llevó las tres medallas de oro y aseguró su lugar en el Campeonato Panamericano, que se realizará en la entidad. Entre los otros logros se suman Dafne Luciana Ruiz Tovar obtuvo tres oros, Abigail Sánchez Mendoza sumó un oro y dos platas, y Samantha Ramos Agundis consiguió tres platas.

En la rama varonil, sobresalieron Emiliano Alejo Torres con dos oros y una plata, Alan Tadeo Méndez Esquivel con tres platas, y Iker Jese Torres Rodríguez, quien obtuvo tres bronces. Estos resultados reflejan la consolidación del levantamiento de pesas juvenil en el estado y el trabajo de formación de los entrenadores locales.

Con esta participación, las y los jóvenes potosinos no solo regresan con medallas, sino también con la experiencia y motivación necesarias para enfrentar competencias internacionales, fortaleciendo la presencia de San Luis Potosí en el panorama nacional del deporte.