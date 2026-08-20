Destacan labor de las madres buscadoras

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Las familias de personas desaparecidas pueden reconocer una prenda, aportar un posible indicio y aun así quedarse sin respuestas. Esa problemática fue abordada en San Luis Potosí por la periodista potosina María Ruiz, quien participó en un conversatorio sobre desaparición, derechos humanos y periodismo de investigación junto con la también periodista Marcela Nochebuena.

La participación de Ruiz llevó a la discusión local un problema que enfrentan familias de personas desaparecidas: qué ocurre cuando existen posibles pistas sobre el paradero de un ser querido, pero las investigaciones oficiales no logran determinar qué significan. Durante el encuentro, Nochebuena presentó Las Prendas Hablan, investigación que documentó historias vinculadas con prendas y objetos encontrados en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

El trabajo encontró casos de jóvenes que desaparecieron después de recibir falsas ofertas de trabajo, así como familiares que reconocieron posibles pertenencias entre los indicios. Sin embargo, en varios casos las autoridades no dieron seguimiento para confirmar o descartar que esos objetos pertenecieran a sus seres queridos. A más de un año del hallazgo, ninguna de las prendas cuenta con una identificación positiva o negativa definitiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Para las investigadoras, las prendas no pueden determinar por sí mismas qué ocurrió con una persona, pero sí pueden convertirse en una puerta de entrada para reconstruir su ruta. El problema es que, cuando no existe seguimiento oficial, esos posibles indicios permanecen sin una respuesta y las familias continúan sin conocer el destino de sus seres queridos.

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La discusión en San Luis Potosí colocó así al periodismo frente a una responsabilidad que va más allá de publicar un caso: documentar las omisiones, mantener visibles las historias de las personas desaparecidas y contribuir a que las familias puedan acercarse a la verdad. En un contexto donde una investigación puede quedar estancada, mantener esas historias en la agenda también significa evitar que desaparezcan por segunda vez.