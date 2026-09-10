Detecta Pozos cuatro basureros irregulares

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En esta segunda mitad del año, la Dirección de Gestión Ambiental de Villa de Pozos informó de la localización de cuatro tiraderos clandestinos de los cuales se clausuraron dos y otros dos se hallaban en proceso de evaluación. A esto se sumó otro caso detectado el pasado 26 de agosto en Callejón de los Tovares, al noreste de la cabecera municipal.

La dependencia mantiene vigilancia permanente para detectar otros depósitos no autorizados de desechos sólidos urbanos, así como para evitar que surjan nuevos tiraderos que puedan afectar a la población y al medio ambiente.

De los cuatro tiraderos iniciales, informados desde julio pasado, tres se ubicaron en la periferia del municipio y solamente uno en la zona urbana, que fue, al parecer, el que se halló entre la calle 24 y la avenida Ricardo B. Anaya, donde además del retiro de los desechos se realizaron trabajos de remediación del sitio.

La dependencia aclaró que solamente en uno de los cuatro casos iniciales fue necesario el acompañamiento de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del Gobierno del Estado al detectarse residuos peligrosos que requirieron de un manejo especial.

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El caso más reciente, el de Callejón de los Tovares, se pudo detectar gracias a que hubo un incendio en el sitio precisamente por un mal manejo de residuos.

El lugar fue clausurado y se identificó a un recolector voluntario como propietario del predio, quien quedó sujeto a un procedimiento administrativo que lo obliga a trasladar los residuos a un depósito autorizado y a realizar la remediación del terreno usado como tiradero clandestino.