logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detecta STyPS empresa que no pagaba al IMSS

Se detectan casos de empleo informal y contrato irregular en inspección sorpresa

Por Martín Rodríguez

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Detecta STyPS empresa que no pagaba al IMSS

Este martes y de manera casual, en una visita a una empresa, fueron descubiertos trabajadores a los que no se les paga la cuota del IMSS y por lo tanto no tienen Seguro Social, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado (STyPS), Crisógono Sánchez Lara.

Añadió que todavía hay algunos casos detectados de contrato irregular de trabajadores, “y tal vez otros se nos han escapado”.

Dijo que vio trabajadores que probablemente y de manera extraoficial estén contentos, pero no tienen el Seguro Social como lo marca la ley.

Agregó que precisamente esa es una de las causas por las que se dice que hay empleo informal en San Luis Potosí, es decir, no es asunto de que algunos estén desempleados o realicen alguna tarea en condiciones irregulares, sino que en ocasiones hasta en las mismas empresas no les pagan el Seguro Social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sánchez Lara explicó que hay muchas empresas que no pagan el Seguro Social como lo marca la ley, y es una obviedad que se les aplique una sanción por la condición irregular y si la compañía no cumple con el plazo para regularizarse, le irá peor.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Revelan anomalías en el HG de Soledad
Revelan anomalías en el HG de Soledad

Revelan anomalías en el HG de Soledad

SLP

Alejandro Ramírez

Funcionaria habría falsificado documentos y usurpado tareas en el hospital estatal del vecino municipio

Regularán el transporte de personal
Regularán el transporte de personal

Regularán el transporte de personal

SLP

Rubén Pacheco

Ayuntamiento e Industria, aliados permanentes en el desarrollo económico de SL
Ayuntamiento e Industria, aliados permanentes en el desarrollo económico de SL

Ayuntamiento e Industria, aliados permanentes en el desarrollo económico de SL

SLP

Redacción

Alcalde Galindo, Industriales Potosinos, dirigentes de cámaras empresariales y legisladores, inauguraron la “Expo Industriales Potosinos 2025 Summit de Negocios”

Detecta STyPS empresa que no pagaba al IMSS
Detecta STyPS empresa que no pagaba al IMSS

Detecta STyPS empresa que no pagaba al IMSS

SLP

Martín Rodríguez

Se detectan casos de empleo informal y contrato irregular en inspección sorpresa