Detecta STyPS empresa que no pagaba al IMSS

Este martes y de manera casual, en una visita a una empresa, fueron descubiertos trabajadores a los que no se les paga la cuota del IMSS y por lo tanto no tienen Seguro Social, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado (STyPS), Crisógono Sánchez Lara.

Añadió que todavía hay algunos casos detectados de contrato irregular de trabajadores, “y tal vez otros se nos han escapado”.

Dijo que vio trabajadores que probablemente y de manera extraoficial estén contentos, pero no tienen el Seguro Social como lo marca la ley.

Agregó que precisamente esa es una de las causas por las que se dice que hay empleo informal en San Luis Potosí, es decir, no es asunto de que algunos estén desempleados o realicen alguna tarea en condiciones irregulares, sino que en ocasiones hasta en las mismas empresas no les pagan el Seguro Social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sánchez Lara explicó que hay muchas empresas que no pagan el Seguro Social como lo marca la ley, y es una obviedad que se les aplique una sanción por la condición irregular y si la compañía no cumple con el plazo para regularizarse, le irá peor.