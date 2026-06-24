Detectan documentos apócrifos en permisos de circulación

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, informó que se ha solicitado a los ayuntamientos del estado, aclarar bajo qué facultades jurídicas, están emitiendo permisos temporales para circular sin placas, luego de detectarse la posible circulación de documentos apócrifos.

El funcionario explicó que el tema fue abordado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se acordó requerir a los municipios información sobre la expedición de estos permisos, así como el sustento legal para su emisión.

De acuerdo con Juárez Hernández, algunos ayuntamientos han respondido con la intención de establecer convenios con la dependencia estatal, a fin de contar con la autorización de la SSPC y regular la expedición de dichos documentos.

Sin embargo, señaló que otros municipios mantienen una postura renuente y han evitado la comunicación con la autoridad estatal, lo que ha complicado la homologación de criterios en la materia dentro del estado.

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El titular de la SSPC precisó que la investigación sobre la posible emisión irregular de estos permisos corresponde principalmente a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, mientras que la dependencia estatal continúa revisando el tema para definir con qué ayuntamientos podrían concretarse convenios de coordinación.