Detienen a 11 y ubican tres "narcolaboratorios" en los límites de Gto.

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Derivado de un operativo en el municipio de Santa María del Río, ayer por la madrugada la Guardia Civil Estatal (GCE) y corporaciones federales, detuvieron a 11 presuntos criminales dedicados a la producción de sustancias ilícitas.

En una primera intervención, los oficiales aprehendieron a dos sujetos y luego ubicaron a los nueve restantes cuando salían de un domicilio, lugar de donde se decomisó un arma, varias dosis de "cristal" e indicios relacionados con posibles actividades ilícitas.

Además del primer lugar, se lograron localizar otros dos sitios donde presuntamente se resguardaban químicos destinados para el procesamiento de sustancias ilícitas, por ello, resguardaron las propiedades para esperar la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que los detenidos son originarios de los estados de Durango, Sonora y Sinaloa.

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Complementó que el aseguramiento de los tres inmuebles identificados en los límites del estado de Guanajuato, impidió que pudieran entrar plenamente en operación en territorio potosino.

Remarcó que, por tratarse de delitos del fuero federal, los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la FGR, autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes.