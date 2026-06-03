Deysi López, de quejas en el Registro Civil a la SEGE

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Deysi Maribel López Sierra fue nombrada este lunes como nueva titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pese a que su trayectoria pública se ha desarrollado principalmente en áreas jurídicas y administrativas.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), López Sierra se desempeñó recientemente como directora del Registro Civil estatal, además de haber sido oficial del Registro Civil y asesora jurídica en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Su nombramiento representa un ascenso dentro de la estructura gubernamental al pasar de la dirección de una dependencia a encabezar una de las secretarías con mayor presupuesto y alcance en el estado.

Durante su paso por el Registro Civil, la dependencia enfrentó cuestionamientos por el cobro de enmiendas administrativas para corregir errores en actas y otros documentos oficiales.

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