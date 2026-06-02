Deysi Maribel López es nueva titular de la SEGE

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Deysi Maribel López Sierra, es la nueva titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien sustituye a Juan Carlos Torres Cedillo, funcionario que tomó el cargo desde del 26 de septiembre del 2021.

A diferencia de los nombramientos en la Secretarías de Cultura (Secult) y Desarrollo Económico (Sedeco), López Sierra rindió protesta del cargo ante el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Antes de asumir el puesto, López Sierra fungía como titular de la Dirección General del Registro Civil del Estado.

Alrededor el mediodía de este lunes, el mandatario estatal anunció que realizaría el protocolo, sin embargo, hasta cerca de las 16:30 horas publicó en su perfil oficial de Facebook que sostuvo una reunión con la nueva incorporación a la administración gallardista.

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"Hoy me reuní con la nueva secretaria de Educación, Deysi Maribel López Sierra, para seguir fortaleciendo el trabajo en favor de nuestras niñas, niños y jóvenes", manifestó.