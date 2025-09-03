logo pulso
Dialoga el rector con Torres Sánchez

Compromiso de cooperación para evitar crisis financiera en la UASLP.

Por Leonel Mora

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, acudió este martes a una reunión convocada por el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez. De manera previa, dijo que el motivo de la reunión era conocido solo por el funcionario estatal.

En entrevista, insistió en la defensa de la autonomía universitaria de gestión y advirtió que, al menos en lo que se refiere a los recursos federales de 2025 que la administración estatal no ha entregado a la Universidad, se corre el riesgo de que se pierdan, pues en 2026 tendrían que ser devueltos.

Anoche, gobierno del estado emitió un boletín sobre el encuentro. Informó que el objetivo fue "fortalecer a la institución y atender las necesidades que enfrenta".

Torres Sánchez, destacó el compromiso de mantener una cooperación cercana con la UASLP. El comunicado, sin embargo, no menciona nada del creciente adeudo.

Dijo que si la situación con el gobierno sigue como hasta ahora, para finales del año podría alcanzarse una deuda de 300 millones de pesos que pondrá a la UASLP en una situación "muy comprometida".

