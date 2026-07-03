Dice Interapas que sí arregló pozo San José

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A pesar de las quejas de habitantes de las colonias San José, San Felipe y sectores aledaños, quienes aseguran que continúan sin recibir agua potable a través de la red de distribución, el organismo operador Interapas, informó que el pozo que abastece esa zona, ya se encuentra en funcionamiento, aunque reconoció que todavía existen puntos donde el suministro llega con baja presión.

De acuerdo con el organismo, tras la reparación del pozo se realizó el cambio de la bomba de extracción y actualmente se mantiene un monitoreo permanente en las colonias donde persisten reportes por falta del servicio.

Explicó que las cuadrillas técnicas revisan la red para detectar las zonas donde el agua aún no llega con la presión suficiente y realizar los ajustes necesarios para mejorar la distribución.

Interapas admitió que aún existen sectores afectados por la baja presión, situación que ha impedido que el servicio se restablezca por completo en todos los hogares. Sin embargo, señaló que espera que durante los próximos días el suministro quede regularizado en las colonias que todavía presentan problemas, al tiempo que continuará supervisando el comportamiento de la red.

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Mientras tanto, vecinos de la zona señalaron que la falta de agua potable les ha obligado a contratar el servicio de pipas particulares para cubrir sus necesidades básicas. Indicaron que el costo por el llenado de aljibes oscila entre 150 y 300 pesos, dependiendo de su capacidad, lo que ha representado un gasto extraordinario para numerosas familias.

Los habitantes señalaron que esta situación se ha prolongado por más de tres semanas, afectando su economía familiar y generando inconformidad, ya que, pese a los

anuncios sobre la rehabilitación del pozo, aseguran que en varios domicilios el servicio aún no se ha restablecido de manera normal.