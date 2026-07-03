logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dice Interapas que sí arregló pozo San José

Habitantes aseguran que siguen sin recibir agua a través de la red

Por Flor Martínez

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
A
Dice Interapas que sí arregló pozo San José
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A pesar de las quejas de habitantes de las colonias San José, San Felipe y sectores aledaños, quienes aseguran que continúan sin recibir agua potable a través de la red de distribución, el organismo operador Interapas, informó que el pozo que abastece esa zona, ya se encuentra en funcionamiento, aunque reconoció que todavía existen puntos donde el suministro llega con baja presión.

      De acuerdo con el organismo, tras la reparación del pozo se realizó el cambio de la bomba de extracción y actualmente se mantiene un monitoreo permanente en las colonias donde persisten reportes por falta del servicio.

      Explicó que las cuadrillas técnicas revisan la red para detectar las zonas donde el agua aún no llega con la presión suficiente y realizar los ajustes necesarios para mejorar la distribución.

      Interapas admitió que aún existen sectores afectados por la baja presión, situación que ha impedido que el servicio se restablezca por completo en todos los hogares. Sin embargo, señaló que espera que durante los próximos días el suministro quede regularizado en las colonias que todavía presentan problemas, al tiempo que continuará supervisando el comportamiento de la red.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mientras tanto, vecinos de la zona señalaron que la falta de agua potable les ha obligado a contratar el servicio de pipas particulares para cubrir sus necesidades básicas. Indicaron que el costo por el llenado de aljibes oscila entre 150 y 300 pesos, dependiendo de su capacidad, lo que ha representado un gasto extraordinario para numerosas familias.

      Los habitantes señalaron que esta situación se ha prolongado por más de tres semanas, afectando su economía familiar y generando inconformidad, ya que, pese a los 

      anuncios sobre la rehabilitación del pozo, aseguran que en varios domicilios el servicio aún no se ha restablecido de manera normal.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial
        Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial

        Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial

        SLP

        Daniel Ortiz Rmz

        Las lluvias agravaron los daños en vialidades

        Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a Radar del Agua
        Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a Radar del Agua

        Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a "Radar del Agua"

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El diputado del PVEM dijo que mantendrá sus evaluaciones mensuales

        Reforma judicial en SLP permite perfiles a modo: Abogados Postulantes
        Reforma judicial en SLP permite perfiles a modo: Abogados Postulantes

        Reforma judicial en SLP permite "perfiles a modo": Abogados Postulantes

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El gremio advirtió que los cambios desvirtúan la voluntad ciudadana expresada en las urnas

        Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso
        Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso

        Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso

        SLP

        Rubén Pacheco

        La dependencia gestionará la venta de mobiliario, vehículos y maquinaria