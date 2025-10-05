logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dicen que no buscan restos por falta de personal

Hay una fosa en Matehuala que no ha sido explorada por la autoridad, señala Voz y Dignidad

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Dicen que no buscan restos por falta de personal

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros informó que, durante este año, se han identificado 12 polígonos de búsqueda en fosas clandestinas en distintos municipios de la entidad, aunque algunas áreas, como una fosa de gran tamaño en Matehuala, no han recibido seguimiento por la falta de peritos en la Fiscalía Estatal.

Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo, explicó que los equipos de búsqueda trabajan arduamente, pero han enfrentado obstáculos por decisiones de autoridades que limitan la prospectiva. En Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala, los comisionados de víctimas asignados —Fernando, Víctor y Abraham, respectivamente— han coordinado las búsquedas junto con el colectivo. “Le llamamos prospectivas porque sabemos de un punto, llegamos y resulta que sí es positivo”, precisó.

Los polígonos se concentran principalmente en zonas como Matehuala, Moctezuma, Venado y Charcas. Pérez Rodríguez señaló que la coordinación con los comisionados ha sido clave para avanzar en los trabajos de localización.

El colectivo también impulsa la instalación de antimonumentos en municipios estratégicos, inicialmente en San Luis Potosí, Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala, con planes de incluir posteriormente localidades como Tamazunchale y Tamuín. Estos memoriales buscan ser espacios donde las familias de personas desaparecidas puedan colocar fichas de búsqueda, veladoras y realizar actos de unión y memoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los antimonumentos, indicó Pérez Rodríguez, representan para las familias un lugar donde canalizar su dolor y mantener la memoria de las y los desaparecidos, mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y seguimiento de casos pendientes en todo el estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Buscan erigir parque eólico cerca de cráter
Buscan erigir parque eólico cerca de cráter

Buscan erigir parque eólico cerca de cráter

SLP

Jaime Hernández

Estaría a 1.5km del área protegida; no se afectará, dice filial de Iberdrola

Dicen que no buscan restos por falta de personal
Dicen que no buscan restos por falta de personal

Dicen que no buscan restos por falta de personal

SLP

Ana Paula Vázquez

Hay una fosa en Matehuala que no ha sido explorada por la autoridad, señala Voz y Dignidad

Lluvias beneficiaron crecimiento de flor de cempasúchil
Lluvias beneficiaron crecimiento de flor de cempasúchil

Lluvias beneficiaron crecimiento de flor de cempasúchil

SLP

Flor Martínez

Durante los próximos 20 días la tradicional flor alcanzará su máximo desarrollo

Retirarían de las calles unidades chatarra, por ley
Retirarían de las calles unidades chatarra, por ley

Retirarían de las calles unidades chatarra, por ley

SLP

Ana Paula Vázquez

El Congreso del Estado analiza reformar la Ley de Tránsito