Dicen que no buscan restos por falta de personal

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros informó que, durante este año, se han identificado 12 polígonos de búsqueda en fosas clandestinas en distintos municipios de la entidad, aunque algunas áreas, como una fosa de gran tamaño en Matehuala, no han recibido seguimiento por la falta de peritos en la Fiscalía Estatal.

Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo, explicó que los equipos de búsqueda trabajan arduamente, pero han enfrentado obstáculos por decisiones de autoridades que limitan la prospectiva. En Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala, los comisionados de víctimas asignados —Fernando, Víctor y Abraham, respectivamente— han coordinado las búsquedas junto con el colectivo. “Le llamamos prospectivas porque sabemos de un punto, llegamos y resulta que sí es positivo”, precisó.

Los polígonos se concentran principalmente en zonas como Matehuala, Moctezuma, Venado y Charcas. Pérez Rodríguez señaló que la coordinación con los comisionados ha sido clave para avanzar en los trabajos de localización.

El colectivo también impulsa la instalación de antimonumentos en municipios estratégicos, inicialmente en San Luis Potosí, Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala, con planes de incluir posteriormente localidades como Tamazunchale y Tamuín. Estos memoriales buscan ser espacios donde las familias de personas desaparecidas puedan colocar fichas de búsqueda, veladoras y realizar actos de unión y memoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los antimonumentos, indicó Pérez Rodríguez, representan para las familias un lugar donde canalizar su dolor y mantener la memoria de las y los desaparecidos, mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y seguimiento de casos pendientes en todo el estado.