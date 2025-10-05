Retirarían de las calles unidades chatarra, por ley

La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado analiza reformas a la Ley de Tránsito y medidas para el retiro de vehículos chatarra en la vía pública. La presidenta de la comisión, diputada Jacquelín Jaúregui, explicó que se recaban opiniones de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para completar el dictamen.

Entre las propuestas se encuentra un exhorto a los 59 municipios de San Luis Potosí para que intensifiquen los operativos de detección de vehículos en abandono. La iniciativa, presentada por la diputada Martha Patricia Aradillas, busca prevenir focos de contaminación, recuperar espacios públicos y garantizar una movilidad ordenada y segura. Además, se pretende reducir riesgos ambientales y la presencia de fauna nociva en zonas urbanas.

La acumulación de autos desechados puede generar contaminación del suelo y del agua, además de dificultar la circulación en calles y avenidas.

La comisión también analiza la inclusión de los Sistemas de Retención Infantil en la Ley de Tránsito. Estos dispositivos de seguridad están diseñados para proteger a menores de 12 años, limitando la movilidad del cuerpo durante colisiones o frenadas bruscas y reduciendo el riesgo de lesiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La inclusión de los Sistemas de Retención Infantil responde a un reclamo de organizaciones de seguridad vial y asociaciones de padres de familia, que buscan garantizar traslados más seguros para la niñez.