Retirarían de las calles unidades chatarra, por ley
El Congreso del Estado analiza reformar la Ley de Tránsito
La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado analiza reformas a la Ley de Tránsito y medidas para el retiro de vehículos chatarra en la vía pública. La presidenta de la comisión, diputada Jacquelín Jaúregui, explicó que se recaban opiniones de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para completar el dictamen.
Entre las propuestas se encuentra un exhorto a los 59 municipios de San Luis Potosí para que intensifiquen los operativos de detección de vehículos en abandono. La iniciativa, presentada por la diputada Martha Patricia Aradillas, busca prevenir focos de contaminación, recuperar espacios públicos y garantizar una movilidad ordenada y segura. Además, se pretende reducir riesgos ambientales y la presencia de fauna nociva en zonas urbanas.
La acumulación de autos desechados puede generar contaminación del suelo y del agua, además de dificultar la circulación en calles y avenidas.
La comisión también analiza la inclusión de los Sistemas de Retención Infantil en la Ley de Tránsito. Estos dispositivos de seguridad están diseñados para proteger a menores de 12 años, limitando la movilidad del cuerpo durante colisiones o frenadas bruscas y reduciendo el riesgo de lesiones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La inclusión de los Sistemas de Retención Infantil responde a un reclamo de organizaciones de seguridad vial y asociaciones de padres de familia, que buscan garantizar traslados más seguros para la niñez.
no te pierdas estas noticias
Buscan erigir parque eólico cerca de cráter
Jaime Hernández
Estaría a 1.5km del área protegida; no se afectará, dice filial de Iberdrola
Dicen que no buscan restos por falta de personal
Ana Paula Vázquez
Hay una fosa en Matehuala que no ha sido explorada por la autoridad, señala Voz y Dignidad
Lluvias beneficiaron crecimiento de flor de cempasúchil
Flor Martínez
Durante los próximos 20 días la tradicional flor alcanzará su máximo desarrollo