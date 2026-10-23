DIF Mpal. abrirá albergue invernal el 1 de diciembre

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El albergue invernal del DIF municipal de San Luis Potosí comenzará a operar el próximo 1 de diciembre para atender a personas en situación de calle durante la temporada de frío. En ediciones anteriores, el programa ha brindado apoyo a entre 480 y 500 personas, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.

La funcionaria indicó que esta será la quinta edición del refugio temporal, con la participación de áreas municipales como Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, que realizarán recorridos nocturnos para invitar a las personas a trasladarse al inmueble.

Quienes acepten acudir podrán acceder a servicios de higiene, cambio de ropa, valoración médica, cena caliente y un espacio para pasar la noche. Sin embargo, el traslado será voluntario, pues el personal municipal no puede obligar a nadie a ingresar al albergue.

Arriaga Márquez señaló que, para quienes decidan permanecer en la vía pública, se contempla la entrega de cobijas y ropa abrigadora. En algunos recorridos también se distribuyen bebidas calientes y pan para ayudarles a enfrentar las bajas temperaturas.

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El programa suele mantenerse durante tres meses, aunque podría extenderse hasta principios de marzo, dependiendo de las condiciones climatológicas.

La presidenta del DIF añadió que existe un convenio con Alcohólicos Anónimos para ofrecer pláticas a las personas alojadas, debido a que algunas enfrentan problemas de consumo de alcohol y recurren a las bebidas para sobrellevar el frío.

Con el arranque previsto para diciembre, el municipio prepara la coordinación entre dependencias para acercar el refugio y sus servicios a las personas que carecen de un lugar seguro donde pasar la noche.