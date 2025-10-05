logo pulso
Difieren gobierno y Morena por paridad

Anuncia la SGG iniciativa para garantizar que una mujer llegue a la gubernatura; el método, “antidemocrático”: Alcalde Luján

Por Rubén Pacheco

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Difieren gobierno y Morena por paridad

 Un día después de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, censurara el uso de la paridad de género para manipular candidaturas, el gobierno del estado anunció que trabaja para presentar una iniciativa al Congreso para que la próxima gubernatura sea encabezada por una mujer.

José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado. estimó que antes de que concluya el año, el Gobierno del Estado presentará la moción ante el Poder Legislativo.

Defendió que no se trata de una “ocurrencia” o una “idea que de repente surja”, sino de cerrar la desigualdad que han sufrido las mujeres en polìtica.

“Se está trabajando. Se está trabajando justamente con el propósito de frenar esa brecha histórica que existe en las gubernaturas, donde no se le ha dado la oportunidad a las mujeres de gobernar”, comentó.

El anuncio se realiza un día después de que la dirigente de Morena, partido aliado del Partido Verde, al que pertenece la administración estatal potosina, repudiara este método al considerar la medida como antidemocrática.

El viernes pasado, mientras realizaba una gira por Baja California, Alcalde Luján se quejó de que “en algunos estados” se pretende imponer por la vía legislativa la obligatoriedad de alternar géneros en las candidaturas, situación con la que no están de acuerdo los morenistas, dijo.

Se quiere aprovechar la parte legislativa, indicó, para beneficiar a ciertos cuadros.

La dirigente nacional morenista indicó que “hay que respetar la paridad en serio. No utilizar este mecanismo para manipular en su favor las elecciones”.

Luisa María Alcalde se refirió específicamente a Movimiento Ciudadano como el partido que realizaba estas maniobras. Sin embargo, el PVEM en San Luis también ha sido señalado por tratar de pavimentar la ruta a la gubernatura a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

(Con información

de Jaime Hernández)

Buscan erigir parque eólico cerca de cráter
SLP

Jaime Hernández

Estaría a 1.5km del área protegida; no se afectará, dice filial de Iberdrola

Dicen que no buscan restos por falta de personal
SLP

Ana Paula Vázquez

Hay una fosa en Matehuala que no ha sido explorada por la autoridad, señala Voz y Dignidad

Lluvias beneficiaron crecimiento de flor de cempasúchil
SLP

Flor Martínez

Durante los próximos 20 días la tradicional flor alcanzará su máximo desarrollo

Retirarían de las calles unidades chatarra, por ley
SLP

Ana Paula Vázquez

El Congreso del Estado analiza reformar la Ley de Tránsito