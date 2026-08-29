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Retiran 7 toneladas de residuos en márgenes del Río Valles

Había botellas, plásticos, autopartes y más de 30 llantas, informó Conagua

Por Pulso Online

Agosto 29, 2026 10:40 a.m.
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Retiran 7 toneladas de residuos en márgenes del Río Valles
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      En una iniciativa que juntó a pobladores, gobiernos e iniciativa privada se lograron retirar 7 toneladas de basura y otros desechos en los márgenes del Río Valles.

      Así lo informó el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo, quien dio el balance de la Segunda Jornada de Limpieza 2026, realizada en coordinación con la Dirección de Ecología de Ciudad Valles.

      Fueron más de 300 personas que acumularon más de siete toneladas de residuos como botellas, bolsas de plástico y partes de automóvil.

      Además se informó que se encontraron más de 30 llantas de distintos tamaños, abandonadas en las inmediaciones del río. 

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      Al respecto, el director municipal de Ecología, Julio César Otero Torres, infomró que acompañaron el plan de limpieza la Semarnat, Profepa, funcionarios de Sedarh y del Gobierno Federal para trabajar desde la zona donde se encuentra el puente de la salida a San Luis Potosí, hasta las proximidades del paseo adyacente al Colosio, como parte de los trabajos del Rescate Hídrico Nacional.

      El funcionario explicó que muchas personas adoptaron como basurero estos lugares y reprochó a ambientalistas críticos que suelen señalar a Ecología como un departamento inactivo, pero no aparecen para apoyar estas actividades.  

       
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