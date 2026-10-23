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Diputada propone regresar réplicas y contrarréplicas

Éstas permitirían precisar las respuestas de funcionarios en comparecencias: López Torres

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Diputada propone regresar réplicas y contrarréplicas
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      Las comparecencias del gabinete estatal por el Quinto Informe de Gobierno concluyeron sin una segunda ronda de preguntas para aclarar respuestas, por lo que la diputada de Morena Gabriela López Torres propuso incorporar réplicas y contrarréplicas en la próxima Legislatura. 

      La legisladora reconoció que durante estos ejercicios no siempre quedan claros los datos ni las cifras solicitadas por las y 

      los diputados.

      López Torres señaló que las réplicas permitirían insistir en respuestas que no resuelvan las dudas y solicitar información más precisa a las y los funcionarios. Sin embargo, indicó que la actual Legislatura ya concluyó su último ciclo de comparecencias, por lo que las modificaciones al formato corresponderían a 

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      sus sucesores.

      Durante las comparecencias se documentaron cuestionamientos sobre la falta de precisión de los resultados, así como elogios de legisladores, entre ellos del PVEM y PT. La diputada consideró que las sesiones pueden mejorarse mediante una dinámica que permita solicitar datos exactos y señalar cuando una respuesta no haya quedado suficientemente clara.

      Ante las críticas sobre el cumplimiento de los objetivos de las comparecencias, López Torres sostuvo que estos ejercicios son públicos y que cualquier persona puede asistir. También propuso que los diputados consulten a la ciudadanía sobre los temas que considera importante plantear a los funcionarios, con el propósito de ampliar la participación en la rendición de cuentas.

      Cuestionada sobre el balance que le dejaron las comparecencias, la legisladora se limitó a señalar que no podía ofrecer una valoración amplia y afirmó que se trata de una obligación que se cumple y que así debe ser vista. Reiteró que la próxima Legislatura podría modificar el formato para incorporar réplicas y contrarréplicas que permitan aclarar información y precisar las respuestas de los funcionarios.

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