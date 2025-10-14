Diputados aportarán parte de su salario

Ante las severas afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en la región Huasteca, los diputados de las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza anunciaron que donarán una parte de su dieta legislativa para apoyar a las familias que resultaron damnificadas.

El coordinador del grupo parlamentario del PVEM, Héctor Serrano Cortés, informó que la decisión fue tomada como un acto de solidaridad frente a la emergencia que atraviesan municipios como San Vicente, Matlapa, Axtla y Tamazunchale, donde decenas de personas perdieron sus viviendas y pertenencias.

“Son imágenes que duelen. Nos conmueve lo que está pasando en nuestra Huasteca, por eso acordamos realizar una aportación directa a las familias que lo han perdido todo”, expresó el legislador.

Serrano Cortés adelantó que este martes se dará a conocer el monto total del recurso recaudado, así como el mecanismo mediante el cual se entregará el apoyo. Además, señaló que extenderán la invitación al resto de los grupos parlamentarios para que se sumen a la iniciativa y amplíen el alcance de la ayuda.

Hasta el momento, las autoridades estatales han reportado mil 600 personas evacuadas y 32 albergues habilitados en los 12 municipios afectados. Si bien las lluvias dejaron daños materiales considerables y caminos bloqueados, no se registran pérdidas humanas ni personas desaparecidas.

El donativo de los legisladores, apuntó Serrano, busca ser un primer paso en la reconstrucción y asistencia de las comunidades afectadas, mientras se coordinan esfuerzos con las instancias de Protección Civil y los gobiernos locales.