Diputados ignoran cuáles alcalde incumplen con policías

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El Congreso del Estado, aún desconoce qué alcaldes incumplieron con el salario de 14 mil pesos mensuales netos para policías, pese a que el plazo para acatar la disposición ya venció y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que al menos 10 presidentes municipales podrían ser inhabilitados.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, reconoció que durante los informes de gobierno de distintos ayuntamientos detectaron que varios no han cumplido con la medida. Por ello, dijo que pedirá al Ejecutivo y al Secretariado de Seguridad la relación de municipios que se encuentran en incumplimiento.

"Muchos no han tenido la oportunidad de cumplir, con esto se habla de la voluntad, del compromiso real que tienen los presidentes municipales para con la seguridad de su municipalidades y la verdad es que hemos estado viendo", comentó.

La información también será contrastada con la revisión que realice el órgano fiscalizador, explicó Badillo Moreno, para verificar en qué se está utilizando el presupuesto municipal destinado a seguridad. Sin embargo, evitó adelantar qué sanciones podrían aplicarse y señaló que serán los órganos judiciales y administrativos quienes determinen las responsabilidades correspondientes.

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Mientras el gobernador ha señalado que los procesos de inhabilitación recaerían en el Poder Legislativo, Badillo Moreno insistió en que los municipios deben destinar recursos a seguridad en los presupuestos del próximo año. También llamó nuevamente a alcaldes y alcaldesas a cumplir con la ley, al señalar que los policías municipales son los principales respondientes en materia de seguridad.