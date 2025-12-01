Disminuye el envío de remesas

En el tercer trimestre de 2025, San Luis Potosí registró un decremento del 2 por ciento en el envío de remesas, provenientes de paisanos radicados en Estados Unidos, en comparación con el mismo lapso de 2024.

Así lo informó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado, quien dijo que se esperaba un impacto de 10 por ciento menos por las políticas estadounidenses, sin embargo, solo fue del 2 por ciento.

"Es más, no nada más mexicanos, toda la comunidad internacional migrante en Estados Unidos ha estado en un miedo de poder salir a trabajar. Nosotros pensábamos que iba a ser mayor el impacto", subrayó.

Precisó que, en el tercer trimestre del año pasado ingresaron mil 545 millones de dólares al estado, mientras que, en la misma relación del 2025, los envíos correspondieron a mil 512 millones de dólares.

Es decir, una reducción de 33 millones de dólares, equivalente a una caída porcentual del 2 por ciento.

"Hubo un decremento en las remesas. Esperábamos un 10 por ciento y hubo un 2 por ciento en este tercer trimestre (del 2025)", remató.