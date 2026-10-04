logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Docentes deberán ser actualizados: Cobach

Por Samuel Moreno

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Docentes deberán ser actualizados: Cobach
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Mientras los estudiantes de bachillerato incorporan cada vez con mayor facilidad la inteligencia artificial y otros recursos tecnológicos a sus actividades escolares, uno de los principales retos del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (COBACH SLP) será mantener a sus docentes al mismo ritmo de actualización, reconoció su director general, Ricardo Daniel Centeno Trejo.

      El funcionario señaló que las nuevas tecnologías ya forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes, por lo que su uso no puede ser ajeno al proceso educativo.

      Consideró que teléfonos celulares, tabletas y otras herramientas pueden contribuir a la formación académica cuando son utilizados con fines educativos, aunque dentro del aula su uso debe mantenerse limitado para evitar que se conviertan en un distractor.

      Centeno Trejo explicó que el desafío no consiste únicamente en restringir o permitir el uso de dispositivos, sino en lograr que los estudiantes aprendan a utilizarlos de manera adecuada y en beneficio de su formación. Fuera de las sesiones de clase, dijo, estas herramientas pueden ser indispensables para el desarrollo académico y personal de los jóvenes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el caso específico de la inteligencia artificial, destacó que los estudiantes ya tienen acceso a herramientas capaces de apoyar sus trabajos escolares, por lo que los docentes también requieren conocimientos actualizados para acompañar ese proceso y establecer un uso responsable de estas tecnologías.

      Ante este escenario, el director del COBACH SLP consideró necesario mantener una capacitación constante del personal académico, de manera que la evolución tecnológica no avance por un lado y la enseñanza por otro. El objetivo, señaló, es que maestros y estudiantes puedan aprovechar las nuevas herramientas sin que estas sustituyan el proceso de aprendizaje dentro del aula.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Advierte AMAAC sobre alza en costo de mantenimiento carretero
        Advierte AMAAC sobre alza en costo de mantenimiento carretero

        Advierte AMAAC sobre alza en costo de mantenimiento carretero

        SLP

        Redacción

        Señalan que los bancos de materiales se encuentran cada vez más alejados de las obras

        Buscan proteger empleo de mujeres que denuncien acoso
        Buscan proteger empleo de mujeres que denuncien acoso

        Buscan proteger empleo de mujeres que denuncien acoso

        SLP

        Pulso Online

        Una reforma avalada en comisión plantea resguardar la identidad de las víctimas y evitar presiones

        Desmanteló FGR banda dedicada al robo de autotransporte: SSPC
        Desmanteló FGR banda dedicada al robo de autotransporte: SSPC

        Desmanteló FGR banda dedicada al robo de autotransporte: SSPC

        SLP

        Rubén Pacheco

        Juárez Hernández reconoció que grupos criminales buscan aprovechar el incremento de la actividad comercial

        Instalan semáforos peatonales electrónicos en Carranza y Uresti
        Instalan semáforos peatonales electrónicos en Carranza y Uresti

        Instalan semáforos peatonales electrónicos en Carranza y Uresti

        SLP

        Rolando Morales

        El sistema incluye botones de prioridad y guía podotáctil para personas con discapacidad motriz y visual.