Docentes deberán ser actualizados: Cobach

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Mientras los estudiantes de bachillerato incorporan cada vez con mayor facilidad la inteligencia artificial y otros recursos tecnológicos a sus actividades escolares, uno de los principales retos del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (COBACH SLP) será mantener a sus docentes al mismo ritmo de actualización, reconoció su director general, Ricardo Daniel Centeno Trejo.

El funcionario señaló que las nuevas tecnologías ya forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes, por lo que su uso no puede ser ajeno al proceso educativo.

Consideró que teléfonos celulares, tabletas y otras herramientas pueden contribuir a la formación académica cuando son utilizados con fines educativos, aunque dentro del aula su uso debe mantenerse limitado para evitar que se conviertan en un distractor.

Centeno Trejo explicó que el desafío no consiste únicamente en restringir o permitir el uso de dispositivos, sino en lograr que los estudiantes aprendan a utilizarlos de manera adecuada y en beneficio de su formación. Fuera de las sesiones de clase, dijo, estas herramientas pueden ser indispensables para el desarrollo académico y personal de los jóvenes.

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En el caso específico de la inteligencia artificial, destacó que los estudiantes ya tienen acceso a herramientas capaces de apoyar sus trabajos escolares, por lo que los docentes también requieren conocimientos actualizados para acompañar ese proceso y establecer un uso responsable de estas tecnologías.

Ante este escenario, el director del COBACH SLP consideró necesario mantener una capacitación constante del personal académico, de manera que la evolución tecnológica no avance por un lado y la enseñanza por otro. El objetivo, señaló, es que maestros y estudiantes puedan aprovechar las nuevas herramientas sin que estas sustituyan el proceso de aprendizaje dentro del aula.