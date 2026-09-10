Ducto de El Peaje registra 30 por ciento de avance, según CEA

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La construcción del ducto, que trasvasará agua de la presa El Peaje a la planta Los Filtros, ubicada en la zona poniente de la capital potosina, registra un avance del 30 por ciento, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

El directivo estatal precisó que la obra hídrica es ejecutada por Conagua, pero la CEA colaboró en la elaboración del proyecto hídrico relativo a la línea de conducción, así como en el esquema de la planta tratadora de aguas residuales (PTAR) de Escalerillas.

Estimó que de acuerdo con la calendarización programada de la Conagua, los trabajos concluirán antes de que finalice el año, a fin de que opere el próximo año durante la temporada de calor.

"Este ducto lleva aproximadamente un 30 por ciento de los trabajos. Hay que recordar que aquí la federación fue la que inició la obra. Nosotros como estado, nos tocó hacer el proyecto ejecutivo", remató.

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De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la primera parte correspondiente de la presa El Peaje a la cola de la San José implicará una inversión federal de 98 millones de pesos.