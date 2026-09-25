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Ducto El Peaje-San José se estrenaría en enero

Los trabajos de la obra avanzan por lo que se espera iniciaroperaciones entrando el 2027

Por Rubén Pacheco

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Ducto El Peaje-San José se estrenaría en enero
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      Se estima que, en enero de 2027 comience a funcionar el ducto que trasvasará agua de la presa El Peaje a la San José, y posteriormente a la planta Los Filtros, ubicada en la zona poniente de la capital potosina, informó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      "Sí vamos en los plazos del calendario. Se tiene que culminar este año para, en la temporada de estiaje y sequía, ya poder tener esta obra funcionando al 100 por ciento", subrayó.

      Recordó que la colocación de la estructura registra un avance del 50 por ciento, concluyéndose todo el trabajo de la obra de toma en la cortina del embalse.

      "Estamos empezando con el tendido de los tubos. Son 6 kilómetros 700 metros, lo que es la toda la obra (...) es desde la cortina de la presa El Peaje hasta la cola o la entrada de la presa San José, que es donde va a trasvasar el agua", explicó.

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      Subrayó que el gobierno federal va acorde con los tiempos establecidos en la calendarización de la ejecución, donde se invierte una partida de 104 millones de pesos.

      Por separado, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, destacó que dicha construcción, es uno de los esquemas de infraestructura hídrica prioritarios de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con San Luis Potosí en el 2027.

      "Algunas obras que he platicado con la presidenta, sobre todo, en el tema de la Huasteca y en el tema del agua de la conexión fuerte que estamos haciendo de El Peaje a la presa San José, para suministrar agua todos los potosinos", concluyó.

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