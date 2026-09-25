Echarían abajo alternancia de género obligada en San Luis

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La alternancia de género que obligaría a los partidos políticos de San Luis Potosí a cambiar de género en sus candidaturas a la gubernatura está en riesgo de quedar fuera de la legislación electoral, pues un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone invalidar esta regla.

La disposición establece que cada partido debe postular a una persona de género distinto al de su candidatura en la elección inmediata anterior, aunque permite repetir género cuando la candidatura previa haya correspondido a una mujer.

La regla también contempla a coaliciones y candidaturas independientes y está prevista para aplicarse a partir del proceso electoral 2032-2033; para 2026-2027, los partidos pueden postular libremente a cualquier género.

El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y será discutido y votado por el Pleno de la SCJN el próximo 28 de septiembre. El asunto corresponde a las Acciones de Inconstitucionalidad 81/2026 y 86/2026, promovidas por la dirigencia nacional de Morena y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el Decreto 0539, publicado el 2 de junio de 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La decisión ocurre después de que en diciembre de 2025 el Congreso local aprobara otra reforma para exigir exclusivamente candidaturas de mujeres en la gubernatura de 2027, propuesta que fue vetada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y nunca entró en vigor.

La propuesta plantea que, aunque la Constitución Federal establece el principio de paridad de género, no exige la alternancia como mecanismo para garantizarlo. Al tratarse de un cargo unipersonal, el proyecto considera que imponer esta regla excluiría anticipadamente a un género de la posibilidad de ser postulado.