logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Echarían abajo alternancia de género obligada en San Luis

Analizan impugnación promovida por Morena y el Ejecutivo federal

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Echarían abajo alternancia de género obligada en San Luis
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La alternancia de género que obligaría a los partidos políticos de San Luis Potosí a cambiar de género en sus candidaturas a la gubernatura está en riesgo de quedar fuera de la legislación electoral, pues un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone invalidar esta regla.

      La disposición establece que cada partido debe postular a una persona de género distinto al de su candidatura en la elección inmediata anterior, aunque permite repetir género cuando la candidatura previa haya correspondido a una mujer.

      La regla también contempla a coaliciones y candidaturas independientes y está prevista para aplicarse a partir del proceso electoral 2032-2033; para 2026-2027, los partidos pueden postular libremente a cualquier género.

      El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y será discutido y votado por el Pleno de la SCJN el próximo 28 de septiembre. El asunto corresponde a las Acciones de Inconstitucionalidad 81/2026 y 86/2026, promovidas por la dirigencia nacional de Morena y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el Decreto 0539, publicado el 2 de junio de 2026.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La decisión ocurre después de que en diciembre de 2025 el Congreso local aprobara otra reforma para exigir exclusivamente candidaturas de mujeres en la gubernatura de 2027, propuesta que fue vetada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y nunca entró en vigor. 

      La propuesta plantea que, aunque la Constitución Federal establece el principio de paridad de género, no exige la alternancia como mecanismo para garantizarlo. Al tratarse de un cargo unipersonal, el proyecto considera que imponer esta regla excluiría anticipadamente a un género de la posibilidad de ser postulado.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cierran tramo de Abasolo por obras de drenaje en el Centro
        Cierran tramo de Abasolo por obras de drenaje en el Centro

        Cierran tramo de Abasolo por obras de drenaje en el Centro

        SLP

        Pulso Online

        Interapas inició la sustitución de 90 metros de tubería entre Morelos y Pasaje Zaragoza

        Abre ventanilla rápida para negocios en la capital
        Abre ventanilla rápida para negocios en la capital

        Abre ventanilla rápida para negocios en la capital

        SLP

        Pulso Online

        El Ayuntamiento anunció que concentrará trámites de apertura en un solo punto de atención

        ¿Quién es Gerardo Sánchez Zumaya?
        ¿Quién es Gerardo Sánchez Zumaya?

        ¿Quién es Gerardo Sánchez Zumaya?

        SLP

        Pulso Online

        Su trayectoria pública incluye negocios petroleros, cuestionamientos por sus empresas y criticas al gobierno Gallardista

        Con fraternidad, Morena disputará gubernatura al PVEM: Citlalli Hernández
        Con fraternidad, Morena disputará gubernatura al PVEM: Citlalli Hernández

        "Con fraternidad", Morena disputará gubernatura al PVEM: Citlalli Hernández

        SLP

        Redacción

        Confirmó que aún se busca a un perfil fuerte para competir sin coaliciones en San Luis Potosí