Tres fugas de agua mantienen anegado el Eje 120 de ZI

Sobre el Eje 120 se registran al menos tres mega fugas de agua potable que han mantenido anegada la zona durante varias semanas, sin que hasta el momento la autoridad competente haya acudido a verificar o atender el problema.

La acumulación del líquido se presenta entre avenida Promoción y avenida Industrias, dos vialidades de alta circulación vehicular; sin embargo, vecinos y trabajadores del sector señalaron que actualmente muchos automovilistas prefieren evitar el área debido a los constantes encharcamientos.

De acuerdo con conductores que transitan por la zona, el problema no es reciente, pues el derrame de agua se ha mantenido de manera permanente, algunos días con mayor presión que otros, aunque diariamente es visible el estancamiento del líquido sobre la carpeta asfáltica.

Según testimonios de habitantes y empleados cercanos, el desperfecto podría derivarse de una tubería dañada que estaría provocando la fuga continua de agua potable. No obstante, lamentaron que pese al tiempo transcurrido, no se haya realizado una reparación adecuada.

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Asimismo, reprocharon que mientras en este punto se desperdician grandes cantidades de agua, en colonias cercanas persisten problemas de desabasto y falta del servicio.

En otros tramos de avenida Industrias también se reportaron encharcamientos derivados de las recientes lluvias, aunque habitantes atribuyeron parte del problema al taponamiento de alcantarillas y colectores pluviales de la zona.