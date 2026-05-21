logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Fotogalería

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tres fugas de agua mantienen anegado el Eje 120 de ZI

Autoridades no han realizado las reparaciones en la zona

Por Flor Martínez

Mayo 21, 2026 01:14 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Sobre el Eje 120 se registran al menos tres mega fugas de agua potable que han mantenido anegada la zona durante varias semanas, sin que hasta el momento la autoridad competente haya acudido a verificar o atender el problema.

La acumulación del líquido se presenta entre avenida Promoción y avenida Industrias, dos vialidades de alta circulación vehicular; sin embargo, vecinos y trabajadores del sector señalaron que actualmente muchos automovilistas prefieren evitar el área debido a los constantes encharcamientos.

De acuerdo con conductores que transitan por la zona, el problema no es reciente, pues el derrame de agua se ha mantenido de manera permanente, algunos días con mayor presión que otros, aunque diariamente es visible el estancamiento del líquido sobre la carpeta asfáltica.

Según testimonios de habitantes y empleados cercanos, el desperfecto podría derivarse de una tubería dañada que estaría provocando la fuga continua de agua potable. No obstante, lamentaron que pese al tiempo transcurrido, no se haya realizado una reparación adecuada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, reprocharon que mientras en este punto se desperdician grandes cantidades de agua, en colonias cercanas persisten problemas de desabasto y falta del servicio.

En otros tramos de avenida Industrias también se reportaron encharcamientos derivados de las recientes lluvias, aunque habitantes atribuyeron parte del problema al taponamiento de alcantarillas y colectores pluviales de la zona.

LEA TAMBIÉN

Falla en pozo deja sin agua a Hogares Ferrocarrileros y otras colonias

Interapas prevé reinstalar bomba del pozo Hogares Ferrocarrileros II esta semana para restablecer servicio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tres fugas de agua mantienen anegado el Eje 120 de ZI
Tres fugas de agua mantienen anegado el Eje 120 de ZI

Tres fugas de agua mantienen anegado el Eje 120 de ZI

SLP

Flor Martínez

Autoridades no han realizado las reparaciones en la zona

Persiste discrepancia en cifras de homicidios dolosos
Persiste discrepancia en cifras de homicidios dolosos

Persiste discrepancia en cifras de homicidios dolosos

SLP

Rubén Pacheco

No concuerdan el SESNSP, la SSPC federal y un seguimiento hemerográfico sobre este delito

Facultad de Medicina lidera el ENARM 2025 con alto promedio
Facultad de Medicina lidera el ENARM 2025 con alto promedio

Facultad de Medicina lidera el ENARM 2025 con alto promedio

SLP

Pulso Online

Destacó entre 141 instituciones, cuyos egresados presentaron el examen nacional

Estudiantes de Criminología expresan quejas contra docentes a Zermeño
Estudiantes de Criminología expresan quejas contra docentes a Zermeño

Estudiantes de Criminología expresan quejas contra docentes a Zermeño

SLP

Redacción

El escrito entregado al rector de la UASLP señala problemas como ambiente hostil, ausencias y condicionamiento de calificaciones