Ejército y GN aplican Plan DN-III-E en la Zona Huasteca

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la IV Región Militar y 12/a. Zona Militar, informó que el personal del Ejercito y de la Guardia Nacional se encuentran aplicando el "Plan DN-III-E" en su "Fase de Auxilio", con motivo de las intensas lluvias registradas en los municipios de Axtla de Terrazas y Tamazunchale en la zona Huasteca de esta entidad.

Desde el jueves, se encuentran desplegados 77 efectivos y 6 vehículos integrantes del Ejercito Mexicano y Guardia Nacional, quienes en coordinación con las autoridades de los tres ordenes de Gobierno, Protección Civil y CONAGUA, implementan acciones de apoyo a la población mediante recorridos en las zonas afectadas, evaluación de daños, perifoneo, evacuación de personas y desazolve de áreas inundadas.

Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrendó su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de la población potosina y reducir los estragos ocasionados por las eventualidades ocasionadas por las intensas lluvias, prestando ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y su patrimonio.

De acuerdo con el balance efectuado por Protección Civil, al corte de las 06:00 horas de este viernes, los elementos de la corporación realizan recorridos preventivos en zonas consideradas de riesgo a inundaciones, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las familias potosinas, así como brindar apoyo oportuno en caso de requerirse evacuaciones o rescates.

Fotos: PC

En el municipio de Axtla de Terrazas, se reporta un descenso aproximado de 1.30 metros en el nivel del río Axtla respecto al monitoreo anterior, lo que representa un riesgo menor de desbordamiento, debido a que las lluvias han disminuido de manera considerable durante las últimas horas.

En Coxcatlán, personal operativo efectúa recorridos de seguridad para supervisar ríos, arroyos y caminos estatales. Se mantiene coordinación estrecha con Protección Civil Municipal a fin de planear acciones conjuntas de prevención y respuesta inmediata.

En Tanquián de Escobedo, se apoyó en el desalojo de aproximadamente 20 familias afectadas por el desbordamiento del río Moctezuma, quienes fueron trasladadas a refugios temporales. Asimismo, se efectuó el rescate de un masculino identificado como Benito Hernández Hernández, de 55 años, quien intentó cruzar el caudal sobre la carretera estatal Tanquián–San Martín; la persona fue resguardada y entregada a su familiar en condiciones estables.

En Ciudad Valles, se mantiene vigilancia constante en puntos críticos. El puente de la colonia Juárez, a la altura del paraje conocido como La Tortuga, continúa sin paso vehicular debido al incremento del nivel del río.

En Tamazunchale, se reportan afectaciones en viviendas de la localidad de Vega Larga, donde el desbordamiento del río ha ingresado a diversos domicilios. Elementos de la Guardia Civil Estatal, se encuentran brindando apoyo a las familias damnificadas, en coordinación con Protección Civil Municipal.

Abren compuertas de la Presa Zimapán

A las siete y media de la noche de este jueves, la administración de la Presa Zimapán abrió las compuertas de esta presa para generación eléctrica, que se forma de dos ríos y que forma el río Moctezuma que, ya de por sí se encuentra a punto de desborde por las lluvias.

La información oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en San Luis Potosí, a cargo de Darío Fernando González Castillo fue que se liberan del embalse 360 mil litros de agua por segundo (lo equivalente a 40 pipas de transporte), que se sumarán al cauce del Moctezuma, que baña las márgenes de San Vicente, Tanquián y Tamazunchale, incrementando la posibilidad de desbordamiento.

Las autoridades han advertido sobre está situación a los Gobiernos municipales de estas tres localidades que han estado avisando a los pobladores de las cercanías del río para que evacúen.

Se calcula que para las seis de la mañana de este viernes 10 de octubre el aluvión provocado por la descarga de la presa llegaría a las seis de la mañana a la estación hidrométrica de Tierra Blanca y alrededor de las siete y media a las zonas pobladas de la Sultana del Sur.