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El 90% de taxistas se unen a la App "Mi Taxi"

SCT busca fortalecer el servicio frente a plataformas privadas

Por Rubén Pacheco

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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El 90% de taxistas se unen a la App "Mi Taxi"
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      Del total de taxistas empadronados, alrededor del 90 por ciento accedió a incorporarse a la aplicación Mi Taxi, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      La funcionaria estatal estimó que, en la actualidad existen cerca de 3 mil conductores del servicio de ruleteo registrados de manera formal, de los cuales prácticamente todos aprobaron la revista anual y otros lineamientos de la Ley de Transporte del Estado.

      No obstante, puntualizó que hasta el momento alrededor de 2 mil 700 aceptaron adherirse a la aplicación desarrollada por el Gobierno del Estado, a fin de generar mayor competencia del taxismo frente a Uber, inDrive, Didi y otras empresas de transporte privado irregular.

      Es decir, aproximadamente el 90 por ciento decidió sumarse a la iniciativa gubernamental para brindar un mejor servicio de transporte, complementó Martínez Acosta.

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      Aunque reconoció que algunos operadores del volante no aceptaron sumarse, confió en que, en lo que resta de plazo de afiliación –durante el mes de julio- consideren los beneficios de sujetarse a esta forma de trabajo. 

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