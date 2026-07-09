El 90% de taxistas se unen a la App "Mi Taxi"

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Del total de taxistas empadronados, alrededor del 90 por ciento accedió a incorporarse a la aplicación Mi Taxi, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

La funcionaria estatal estimó que, en la actualidad existen cerca de 3 mil conductores del servicio de ruleteo registrados de manera formal, de los cuales prácticamente todos aprobaron la revista anual y otros lineamientos de la Ley de Transporte del Estado.

No obstante, puntualizó que hasta el momento alrededor de 2 mil 700 aceptaron adherirse a la aplicación desarrollada por el Gobierno del Estado, a fin de generar mayor competencia del taxismo frente a Uber, inDrive, Didi y otras empresas de transporte privado irregular.

Es decir, aproximadamente el 90 por ciento decidió sumarse a la iniciativa gubernamental para brindar un mejor servicio de transporte, complementó Martínez Acosta.

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Aunque reconoció que algunos operadores del volante no aceptaron sumarse, confió en que, en lo que resta de plazo de afiliación –durante el mes de julio- consideren los beneficios de sujetarse a esta forma de trabajo.