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El DIF Municipal consolida atención en salud mental

El Centro Municipal de Salud Mental cumple su primer año de operaciones

Por Redacción

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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El DIF Municipal consolida atención en salud mental
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      En el marco del primer aniversario del Centro Municipal de Salud Mental, la Presidenta del DIF de San Luis Capital, Estela Arriaga Márquez, destacó que este espacio se ha consolidado como un referente en la atención psicológica 

      y psiquiátrica.

      Al complementar los servicios que bien daba el DIF Capitalino, en cinco años se han  brindado más de 13 mil 700 servicios.

      La presidenta del DIF señaló que uno de los mayores logros es que hoy las personas encuentran un espacio donde son acompañadas. "Hay que celebrar que hoy el paciente es escuchado, que una familia encuentra esperanza y que una comunidad avanza", expresó.

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      Destacó que el Centro impulsa una nueva cultura en torno al bienestar emocional, promoviendo el mensaje de que pedir ayuda es un derecho y un paso fundamental para cuidar la salud mental.

      Estela Arriaga recordó que anteriormente el DIF ofrecía atención psicológica individual, grupal, familiar y de pareja; sin embargo, ante la creciente demanda de estos servicios, se tomó la decisión, con el impulso del Alcalde Enrique Galindo, de crear el Centro Municipal de Salud Mental para ampliar la cobertura y garantizar una atención más integral al paciente y a su familia con psiquiatría y neuropsicología.

      Como parte de la conmemoración, se impartió la conferencia "Enséñale a tu cerebro quién manda", a cargo del experto internacional en neurociencias, Dr. Jaime Eduardo Calixto, orientada a sensibilizar a la población sobre la importancia de atender la salud mental y fortalecer el bienestar emocional de las familias en San Luis Capital.

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