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El diputado J. Carlos Valladares propone mediación obligatoria

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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El diputado J. Carlos Valladares propone mediación obligatoria
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      El legislador potosino Juan Carlos Valladares Eichelmann presentó una iniciativa para que la mediación y la conciliación sean obligatorias antes de iniciar cualquier demanda en materia civil o familiar. El objetivo es desahogar los tribunales, acelerar la justicia y proteger la economía y salud mental de los ciudadanos.

      La propuesta busca reducir los tiempos de resolución de conflictos, disminuir los costos económicos para las familias y evitar el desgaste emocional que generan los procesos judiciales prolongados. Para ello, las partes deberán acudir primero a una audiencia gratuita en los Centros Públicos de Mecanismos Alternativos, donde contarán con un plazo máximo de 45 días para intentar llegar a un acuerdo.

      La medida contempla excepciones en casos de violencia familiar o cuando existan presuntos delitos.

      Valladares explicó que, de acuerdo con cifras del INEGI, alrededor del 70% de los asuntos que llegan a los poderes judiciales estatales corresponden a materias civil y familiar, situación que mantiene saturados los tribunales y retrasa el acceso a una justicia pronta y efectiva.

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      "El sistema está colapsado. Las familias se están destruyendo económica y emocionalmente en juzgados por conflictos que, con la ayuda de un experto neutral, podrían resolverse en semanas en lugar de años. Esta iniciativa no busca prohibir los juicios, busca filtrarlos con inteligencia: antes de un litigio desgastante, la ley te pedirá sentarte a dialogar. Es justicia rápida, gratuita y sin tanto dolor", explicó Valladares Eichelmann.

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