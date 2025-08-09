El Fracc. Valencia entre fugas y charcos

Habitantes de la calle Gandia, en la intersección con avenida Arenas de San Juan, en el fraccionamiento Valencia, denunciaron que desde hace varios meses enfrentan un constante brote de aguas negras que genera charcos malolientes en el sector.

Los vecinos señalaron que no es la única vialidad de esta zona afectada por este problema, pues en otras calles también se han detectado fugas similares sin que las autoridades correspondientes atiendan de manera definitiva la situación.

En el punto señalado, las aguas residuales se acumulan sobre el asfalto, formando encharcamientos que en ocasiones se esparcen por toda la orilla de la banqueta, llegando hasta las puertas de las viviendas.

Mencionan que la falta de atención de las autoridades al taponamiento y colapso en las redes sanitarias, afecta de manera directa a los ciudadanos que se ven expuestos a un foco de insalubridad.

Se quejaron de que el mes pasado, cuando se registraron las lluvias, el drenaje colapsó con mayor facilidad, por lo que urgieron al Interapas a que realice trabajos de desazolve en el lugar.

Los residentes temen que este mes, por ser considerado uno de los meses con más lluvias, se vean afectados por la falta de mantenimiento en los conductos de drenaje.

Tras lo anterior, solicitaron la intervención urgente del organismo operador de agua y drenaje para realizar trabajos de reparación y limpieza, a fin de evitar afectaciones mayores y riesgos a la salud de quienes viven en este fraccionamiento.