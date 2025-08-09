logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El Fracc. Valencia entre fugas y charcos

Oportunamente se ha reportado el problema al Interapas, sin que éste intervenga

Por Flor Martínez

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
El Fracc. Valencia entre fugas y charcos

Habitantes de la calle Gandia, en la intersección con avenida Arenas de San Juan, en el fraccionamiento Valencia, denunciaron que desde hace varios meses enfrentan un constante brote de aguas negras que genera charcos malolientes en el sector. 

Los vecinos señalaron que no es la única vialidad de esta zona afectada por este problema, pues en otras calles también se han detectado fugas similares sin que las autoridades correspondientes atiendan de manera definitiva la situación. 

En el punto señalado, las aguas residuales se acumulan sobre el asfalto, formando encharcamientos que en ocasiones se esparcen por toda la orilla de la banqueta, llegando hasta las puertas de las viviendas.

Mencionan que la falta de atención de las autoridades al taponamiento y colapso en las redes sanitarias, afecta de manera directa a los ciudadanos que se ven expuestos a un foco de insalubridad. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se quejaron de que el mes pasado, cuando se registraron las lluvias, el drenaje colapsó con mayor facilidad, por lo que urgieron al Interapas a que realice trabajos de desazolve en el lugar. 

Los residentes temen que este mes, por ser considerado uno de los meses con más lluvias, se vean afectados por la falta de mantenimiento en los conductos de drenaje. 

Tras lo anterior, solicitaron la intervención urgente del organismo operador de agua y drenaje para realizar trabajos de reparación y limpieza, a fin de evitar afectaciones mayores y riesgos a la salud de quienes viven en este fraccionamiento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Documentan 549 casos de abuso vs. menores
Documentan 549 casos de abuso vs. menores

Documentan 549 casos de abuso vs. menores

SLP

Samuel Moreno

En 6 años, sólo dos casos han sido judicializados y uno ha llegado a sentencia

Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional
Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

SLP

Rolando Morales

Destapan caso de “cártel inmobiliario”
Destapan caso de “cártel inmobiliario”

Destapan caso de “cártel inmobiliario”

SLP

Martín Rodríguez

Corrupción de abogados, trabajadores de juzgados y MP; órdenes de aprehensión vs. dos presuntos involucrados

Renuncias de médicos enferman al Hospital del Niño y la Mujer
Renuncias de médicos enferman al Hospital del Niño y la Mujer

Renuncias de médicos enferman al Hospital del Niño y la Mujer

SLP

Redacción

Personal se va por falta de pago, denuncian también varias carencias